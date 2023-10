ÖMER KARAHAN

Dünden bugüne yaptığı her şey ile magazinde konuşulan bir isim Süreyya Yalçın... Öyle bir 'en'ler listesine sahip ki, her yaptığı gündem oluyor. E hal böyle olunca özgüven konusunda patlama yaşayan ikoncan Süreyya, telefonda kendisini arayanlara, öyle bir 'çalarken dinlet' yapmış ki...







Sizi arayanları telefonunuzu açana kadar farklı şekillerde karşılamak için yapılan bir servisten 'Aradığın kişiye ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsun... Bu kadar star bir insanın arayanı çok oluyor haliyle... En azından telefonu meşgul değil, ne güzel çalıyor bak' melodisini dinletiyor. İnsanın kendini sevmesi ve beğenmesi olağan bir şey ancak bu kadar yüksek ego ruhsal olarak tahribatlar yaşatır. Gündelik hayatın aksını bozar. Yine de ben Süreyya Yalçın'ın bu yüksek özgüvenine hayran kaldım...







GÜZEL YÜREKLİ İKİ KARDEŞ

Kanserden dolayı babalarını kaybeden Seda Güler ve Esra San kardeşler, Kansersiz Yaşam Derneği ile güzel bir proje gerçekleştirdi. Açtıkları dükkanlardan ve sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelir, maddi yetersizliği olan kanser hastası çocukların immunoterapi tedavileri ve ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tedavileri olumsuz etkilenen ve yaşam koşulları daha da güçleşen depremzede kanser hastaları için aktarılıyor. Başına gelince insan daha iyi anlıyor dedikleri olay işte tam da bu... Babalarını kanserden kaybedip bir vasiyet üzerine yolculuğa çıkan iki güzel yürekli kardeşi kutlarım...







BALOTELLİ'DEN İSRAİL'E AYAR

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki 'One Minute' çıkışını paylaşarak İsrail'e mesaj yolladı. Gana asıllı İtalyan yıldız, 12.2 milyon takipçisi tarafından paylaşımı ile büyük beğeni aldı. Filistin'e yönelik katliamlarını artıran işgalci İsrail'e tepkisini 'One minute' ile gösterip Filistin'e desteğini vurgulayan Balotelli'nin verdiği ayar herkes tarafından konuşuluyor.







'ZİR-İ CİN 2', İZLEDİĞİNİZ TÜM KORKU FİLMLERİNİ UNUTTURACAK

Pek çok kişinin tercih ettiği Türk korku filmleri, sinemada izlenme rekorları kıran yapımlar arasında yer kaplamakta. İzleyiciye bol gerilim ve korku dolu anlar yaşatan filmlerin ana teması, üç harfliler üzerine yoğunlaşıyor. Uzun yıllar seri olarak varlığını sürdüren Dabbe'yi tahtından edecek bir film geliyor benden söylemesi... Geçtiğimiz günlerde 'Zebun' filminin yapımcıları Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş aradı ve bana yeni filmlerini özel olarak izletti: 'Zir-i Cin 2'

3 Kasım'da sinemaya girecek olan 'Zir-i Cin 2' hakkında söyleyecek çok şey var ancak şunu belirtmeliyim ki bugüne dek izlediğiniz korku filmlerini bir kenara bırakın... Teknoloji olarak, çekim olarak, senaryo olarak gerçek bir hikayeyi beyaz perdeye o kadar güzel yansıtmışlar ki, Türk korku filmi severler oldukça mutlu olacak...