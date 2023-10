ÖMER KARAHAN

Günlerdir İsrail'in Filistin'e yaşattığı büyük zulme şahit oluyoruz. Vahşet öylesine büyük ki... Herkes bu zulme karşı elinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyor. Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali en azından safımız belli olsun diyerek çalışmalarını dijital dünyada paylaşıyorlar.







Katliamın ilk gününden beri sessiz kalmayıp konserlerini iptal eden Murat Kekilli, 'Yıkılasın İsrail' parçasına yeni klip çekerek yeniden izleyiciye sundu. Yücel Arzen, Filistinlilere destek olmak adına hazırladığı 'İntifada' adlı eserini, sosyal medyada paylaştı.







Arzen, şimdi Filistin için beraber şarkı söylemenin tam vakti olduğunu dile getirip "Meydan okuyalım İsrail'e, zulme. Dünyanın bütün mazlumları birleşsin" çağrısında bulundu.







Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın 'Another Brick in the Wall' adlı eserinden uyarlanan şarkının sözlerinde "Özgür Filistin, sen özgürsen/Dağılır bulutlar eğer güneşsen/Sakın öldürme insanız biz/Birleşsin artık ellerimiz/ Hey Netanyahu hemen istifa/ İntifada şimdi bütün dünyada" ifadeleri yer alıyor. DJ Hakan Kabil, 'Ameriga F.ck You' isimli elektronik altyapısı olan bir müzik yaparak dijital platformlarda tüm dünya ile paylaştı.









'İSRAİL'E LANET, SESSİZ KALANA YAZIKLAR OLSUN'



İsrail'in günlerdir sürdürdüğü vahşi katliamlarının ve Gazze'deki bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum insanın ölmesine sebep olan haince saldırısının ardından sanat dünyasının hemen hemen tüm paydaşları çok sert bir şekilde seslerini yükseltiyor. Ama bazıları var ki gerçekten insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor. Sanatçı Uğur Işılak, bana göre günümüzün ozanı...







Öyle dizeler yazmış ki düşünmemek elde değil: "Alçak desem yetmez. Zalim desem yetmez. Kahpe desem yetmez. Bu zulmün karşısında en ağır hakaret bile bir iltifat niteliği taşıyor adeta. Asıl planı vadedilmiş topraklar olan bu sinsi yapının oyunu, hilesi, entrikası da bitmez. Güneydoğumuzda kurulan terör örgütleri, Suriye'nin darmadağın oluşu, Irak'ın bölük pörçük hale gelmesi, ezcümle Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesi ve İslam aleminin başsız olarak yoluna devam etmesi, planın bir parçasıdır. İsrail'in bir sonraki safhaya geçmesi için bizden beklediği kınama mesajlarından başkası değildir. Biz kınamaya devam ettikçe onlar, adım adım hedefe ulaşacaklar maalesef. İsrail'e lanet, bize yazıklar olsun!"