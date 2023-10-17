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Haberler Ömer Karahan İşadamı Mustafa Oktar uğursuz dediği evini boşaltıyor: 20 arkadaşımı o gece kaybettim
ÖMER KARAHAN
17 Ekim 2023, Salı ÖMER KARAHAN

İşadamı Mustafa Oktar uğursuz dediği evini boşaltıyor: 20 arkadaşımı o gece kaybettim

Yeniköy’deki yalı dairesinde yakın dostlarına parti verip ertesi sabah 1.5 milyon lira değerindeki saat ve aksesuvarlarının çalındığını gören işadamı Mustafa Oktar GÜNAYDIN’a konuştu: “O geceden sonra hayatım allak bullak oldu. Partiye katılan 20 arkadaşımla bir daha görüşmedim”

SOLUĞU KARAKOLDA ALMIŞTI
Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan Mustafa Oktar, geçen ay Boğaz manzaralı yalı dairesinde özel bir parti düzenledi. Geceye yakından tanıdığı 20 arkadaşını da davet etti. Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.



Ertesi sabah evindeki 1.5 milyon liralık ziynet eşyasının çalındığını fark eden işadamı, karakola koştu. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı bu olay günlerce konuşulmuştu.



'MAHCUBİYET YAŞADILAR'
Olayın kahramanı Mustafa Oktar, GÜNAYDIN'a konuştu: "Hâlâ şoktayım. Evime davet ettiğim arkadaşlarımdan birinin bunu yaptığını bilmek içimi acıtıyor.



Olay sonrası hem arkadaşlarım mahcup oldu hem de ben. 'Acaba kim yaptı?' diye hep derin düşünceler içindeyim. O geceden sonra o 20 arkadaşımı hayatımdan çıkardım. Bana uğursuzluk getiren bu evden de taşınacağım."

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