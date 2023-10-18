ÖMER KARAHAN

Türkiye günlerdir bu konuyu konuşuyor. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu'nun mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklama, günlerce gündemi meşgul edecek olayın fitilini ateşledi: "Hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağrına basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım."







İNSANIN İÇİ ACIYOR

İlerleyen dönemde Akpınar "Durumu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Ancak aslında bu durumu 14 yıldır bildiği ortaya çıktı. Ardından Akpınar, "Eşimden ve milletimden özür diliyorum" dedi. Ancak Akpınar'ın durumu daha önceden eşine anlattığı, hatta çiftin çocuklara sus payı olarak aylık 500'er lira gönderdiği iddia edildi. Tamam Metin Akpınar'ın elinin sıkı olduğu sanat çevrelerinde bilinir ama bu kadarına da pes!







Nereden baksanız Metin Akpınar'ı haksız çıkaracak, nereden baksanız elinizde kalacak bir olay. Bu arada Akpınar'ın eşinin iki çocuğa iyi davranmadığı "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Bunca olaydan sonra bir baba olarak içim acıdı. Onlar, istenmeyen çocuklar bile olsa, senin kanını taşıyor. Bir kaçamak yaşamışsın ve bir bedel ödemen lazım. Yıllarca yetimhanede kalmış, başkaları tarafından büyütülmüş bu çocukların bir başını okşar, onlardan özür diler insan değil mi? Ama nerede? Böyle durumlar için kullanılan bir söz vardır: İskele babası! Peki nedir iskele babası? Sözlükte iskele babası 'Kıyıya yanaşan gemileri bağlamak için rıhtıma konmuş dökme demirden ya da betondan silindir' diye tanımlanır. Argoda ise çocuklarına karşı babalık görevini, sorumluluğunu yerine getirmeyen kimseler için alay yollu kullanılır. Diyeceğim bu kadar, söz savunmanın.









İSRAİL, GIGI HADID'İ HEDEF ALDI

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermesi İsrail'i kızdırdı. İsrail devletinin Instagram hesabından "Bir haftadır rahat uyuyor musun Gigi? Ya da evlerinde katledilen Yahudi bebeklere gözünü mü kapıyorsun? Seni görüyoruz" denildi.

Hadid, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında, yaşanan çatışmalar için "Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor. Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" demişti.