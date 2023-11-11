ÖMER KARAHAN

Gündemdeki konulara yaptıkları şarkılar ile göndermeler yapan ve viral olan iki genç Osman Zurnacı ve Oğuzhan Özel, bu kez de Youtube'da 100 milyon izlenme sayısını geçerek şu anda hapiste olan







Dilan Polat'a milyonlar kazandıran 'Enercii' şarkısını ti'ye aldı. Osman Zurnacı ve Oğuzhan Özel, kafalarına taktıkları baretlere paralar yapıştırarak Dilan Polat'ın şarkısının klibine de göndermede bulundu. Gençlerin yaptıkları '%1 Enerci' adlı şarkısının sözleri ise şöyle;







"%1 Enerci, nerede bu sinerci / Kimileri uçak alır, kimileri dilenci / Kremimi getirin olurum ben alerci / Kaliteli bir şey yersek oluyoruz alerci.'



Komedi filmi değil gerçek

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende CHP yine çuvalladı. Tören; İstanbul Valisi Ali Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumları adına Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymalarıyla başladı.







Ancak sıra CHP'ye gelince çelengi unuttukları ortaya çıktı. Çelengin unutulduğu anlaşılınca İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik çelenksiz selamlama yaptı. 364 gün boyunca ağızlarından düşürmedikleri Atatürk'ü anma törenindeki bu davranış ancak samimiyetsizlikle açıklanır. CHP hizmet ve muhalefette değil ama rezalette çığır açıyor net...



'Kasko'yla yeniden doğdu

Dilan Çıtak'ın yeni şarkısı 'Kasko' tekdüzelikten sıkıldıysanız sizi mutlu edecek bir çalışma olmuş... Hem klip dili hem de şarkı sözleri ezber dışı...









'Kasko' ile Dilan Çıtak, batı kökenli olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Özgür şekilde çalışmasını belli kalıplara sığdırmayan şarkıcının yeniden doğuşunu beğendim. Yolu açık olsun.



Kadınlara adanan bir roman

Yazar Alev Gürsoy Cimin'in ikinci kitabı 'Bu Son Olsun' okuruyla buluştu. Gerçek hayatta yaşanan olaylardan ve karakterlerden harmanlanmış gerçek kadın öykülerinin yer aldığı kitap akıcı bir dile sahip...







Şule Çet başta olmak üzere birçok sembol kadının işlendiği kitap 'Coğrafya kader midir?' sorusunun yanıtını arıyor. Alev Gürsoy Cimin, Türkiye'de yaşayan ve mesleğine devam eden istismar mağduru çok ünlü bir avukatın hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı kitabını kadınlara adamış. Kaçırmayın derim.