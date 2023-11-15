ÖMER KARAHAN

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında ellerini kaybetti... Ancak o, mücadeleyi bırakmadı. Engelli milletvekili Serkan Bayram'ın hukuk fakültesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan hikayesini anlatan 'Buğday Tanesi' filminin yolculuğu sürüyor. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan film geçtiğimiz aylarda Kumkapı'da Mesrop Mutafyan Kültür Merkezi'nde Türkiye Ermenileri Patrikliği ev sahipliğinde özel gösterim yapmıştı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, iyiliğin birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Serkan Bey'in iyi yüreği, örnek hayatı bize bulaşsın istedik. Bizim Ermeni cemaati de ondan etkilensin, derslerini alsın istedik" diye açıklamada bulunmuştu.







Maşalyan; AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram için Nobel Ödül Komitesine mektup yazdı. Maşalyan, mektubunda şu sözlere yer verdi: "Serkan Bayram'ın hayatı; umudu, ışığı ve insan haklarını temsil etmektedir. 'Buğday Tanesi' adlı film, onun ilham veren hikayesini dünya çapında tanıtmıştır. Engelleri aşan bir bireyin yaşamı, insanlığa büyük bir umut kaynağı olmuştur. Bu nedenle, Serkan Bayram'ı Nobel Ödülü'ne aday göstermeyi düşünüyoruz. Onun hukuk alanındaki katkıları ve insan haklarına olan bağlılığı, dünyanın dikkatini çekmeyi ve ilham verici bir figür olarak kabul edilmeyi hak ediyor. Kendisi, insanlığa umut veren bir örnek olmuştur. Sizden ricamız, Serkan Bayram'ı hukuk veya insan hakları alanlarında Nobel Ödülü'ne aday olarak göz önünde bulundurmanız. Onun yaşamı ve çalışmaları, Nobel Ödülü ile taçlandırıldığında, dünya genelinde adalet, eşitlik ve insan hakları için büyük bir destek olacaktır."

İyiliğin bulaşıcı olduğu bir kez daha ortaya çıktı.





REPLİKLERİ DİLLERDE!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in usta oyuncu Aydemir Akbaş ile beraber başrolünü oynadığı komedi filmi 'Kolpaçino' serisi bugüne dek senaryo ve oyunculukların yanı sıra replikleriyle de dikkat çekti. Bu başarının altında da sanırım işin bu kısmı öne çıkıyor. "Hayırdır İngiltere Prensi'yle mi konuşuyorum?







Bizi böyle gördünüz, Karamürsel sepeti mi sandınız? Benim dayımın çocukları var ya mermiye kafa atıyor! Sabah yürek yemiş buraya gelmiş! Akıyor bu akşam maşallah... Bizi mi koparıyorsun anlamadım ki..." gibi daha birçok replik hemen hemen herkesin dilinde... Kolpaçino 4, 12 Ocak'ta vizyona giriyor.



NE GÜZEL BİR TESPİT!

Sözü ve müziği Uğur Işılak'a ait olan 'Şöyle Bir Bakıyorum' adlı çalışma, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.







Şarkıda geçen 'Sen önce içine bak, sonra işine / Kendi noksan olanın elle işi ne...' Çoğu sefer yüz çevirsek bile bazen o kadar yakın oluyorlar ki, bu noksanların tavrı yüzünden sinirlenip üzülüyoruz. Allah bizi bu noksanlardan uzak tutsun.



DİKKAT ÇEKİYOR

Dijital platformlarda gezinirken karşıma çıkan Göksel İpekçi'nin 'Bi' Sen Etmez (İstanbul Affetmez)' isimli şarkısına bu sıralar radyolarda denk gelmeye başladım.







Kısa sürede gençlerin dikkatini çeken çalışmanın, dijital platformlardaki dinlenme sayılarına radyoyu da eklemiş olması oldukça dikkat çekici...