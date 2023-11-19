ÖMER KARAHAN

Borçlarıyla boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yerine konser organizasyonları için milyonlarca lira harcaması yine gündem oldu. Tarkan konserine 23 milyon TL, Gülşen konserine 10 milyon TL, Sertab Erener konserine 8 milyon TL harcayan belediyenin son olarak da Kenan Doğulu konseri için 12 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. İşin ilginç yanı konser ihalelerinin adresi ise hep aynı firma...







29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında belediye Kenan Doğulu konseri için 'teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum' başlığıyla ihale duyurusu yaptı. Hizmet alımı usulüne göre yapılan ihaleye Festival Yayın Yapım isimli firma davet edildi. 14 milyon 400 bin lira yaklaşık maliyet belirleyen belediye, davet ettiği şirketle yaptığı pazarlık sonucu organizasyonu 12 milyona ihale etti. Master Haber sitesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Festival Yayın Yapım firmasına çıkarttığı 12 milyonluk fatura ile ortaya çıkan vurgun, Tunç Soyer'in usulsüzlüklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 18'inci ihalesini kazanan firmanın çok sayıda organizasyonda imzası bulunuyor. Belediyenin geçtiğimiz günlerde yaptığı Kıraç konser organizasyonunu da aynı firmaya ihale ettiği ortaya çıktı. Kıraç'ın konserde aldığı para ise 1 milyon lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine kıvırır mı bilinmez... Ama şu gerçek ki İzmir'de belediyenin milli bayramlarda ve kutlamalarda aynı firma ile sanatçılar üzerinden milyonları peşkeş çekmesi dışında başka bir hizmeti yok.







ERSAY KENDİNE YAKIŞANI YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda Taksim'de yoğurt kovası kullanarak davul çalan yetenekli bir çocuk videosu viral olmuştu. Tanınmış, tanınmamış birçok sima videoyu paylaştı. Kimi kendi pr'ının peşindeydi, kimi içtenlikle bu yeteneği duyurmak istedi. Ünlü isimlerden destek olmak için adım atanlar oldu. Ama içlerinden biri, çok şık bir adım attı. Bahsettiğim isim Türk popunun hit makinesi Ersay Üner'den başkası değil. Yazımın konusunun bu olma sebebi ise Ersay'ın ince düşünülmüş hediyesinin bir kerelik değil bir ömürlük olması... Ersay yetenek timsali küçük Hüseyin'e bir davul hediye etti. Birçok kişi çocuğa balık vermeyi tercih ederken Ersay Üner, balık tutabilecek bir sistemi hediye etti Hüseyin'e. Ersay'ı bu olayı duyurma kaygısından uzak tavrı ve nezaketinden, yetenekli kardeşimizi de başarısından dolayı tebrik ederim.







YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 28 Kasım'da yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanı ve yönetimini seçecek. 3 bin yorumcu sanatçı üyesi olan birliğin yönetimine bağlama virtüözü Ahmet Koç, Çağdaş MÜYORBİR Grubu ile talip oldu. Çağdaş MÜYORBİR Grubu, 'Değişim' felsefesi ile hazırladığı listesinde bir araya gelen grubun dikkat çeken özelliği ise birçok adayın meslek birliğinde ilk kez aday olmaları oldu. Yönetime talip olan grubun listesinde şu sanatçılar bulunuyor; Fahir Atakoğlu, İskender Paydaş, Mazlum Çimen, Ümit Sayın, Hilmi Yarayıcı, Yaşar Aydın, Melihat Gülses ve Zekai Tunca, Çetin Akdeniz, Erdinç Şenyaylar, Latif Doğan, Melda Duygulu, Cevdet Bağca...

Çağdaş MÜYORBİR Grubu adına açıklama yapan Ahmet Koç, "Meslek birliğimiz MÜYORBİR daha iyi, daha çalışkan, daha profesyonel bir yönetimi hak ediyor. Etkin bir lisanslama, daha fazla telif, diğer meslek birlikleri ile barışık, üyelerini mutlu eden bir yönetim için Çağdaş MÜYORBİR Grubu olarak göreve hazırız. Yepyeni pırıl pırıl bir kadro ile tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz" dedi. MÜYORBİR'de 5 dönemdir Burhan Şeşen başkanlık yapıyor. Sürekli eksikler ve sıkıntılar ile gündeme gelen Burhan Şeşen'in bu sefer işi zor gibi... Sanat camiası kulislerde Ahmet Koç'un seçimi kazanacağını konuşuyor.







WANDA OUT, DEVRİM ÖZKAN İN...

Galatasaray cephesinde Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau'dan sonra yenge kontenjanında zirveye Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya geçmişti. Taraftar başarılı futbolu ve attığı golleri nedeniyle Icardi'ye olan sevgisini Wanda Nara'nın yaptığı çalışmalara destek vererek gösteriyordu.

Ancak son günlerde yenge borsasında grafikler değişti. Lucas Torreira ile sevgili olan oyuncu Devrim Özkan aşklarını ilan ettikten sonra tüm gözler Özkan'ın üzerine çevrildi.

Torreira, Devrim'e öyle aşık ki sevgisini 'En iyi yerimsin' diyerek ifade ediyor. Wanda Nara ile Devrim Özkan'ın out-in hikayesi bakalım nasıl devam edecek.