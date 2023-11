Ne istediniz kundaktaki bebekten Birleşmiş Milletler!

Sanatçı Uğur Işılak; günlerdir İsrail'in bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden Filistin'deki masum sivilleri öldürmesine sessiz kalmadı. 'Bir- LEŞmiş Milletler vay vay/ Artık neye sayarsan say/Ne istediniz ulan siz /Kundaktaki bebeklerden/Kopsun inceldiği yerden' gibi sözleriyle dikkat çeken 'BirLEŞmiş Milletler' isminde bir eser yapan Işılak ile şarkısı hakkında konuştu.

Bu eser, yıllardır içimizde biriktirdiğimiz duyguların dışa vurumu. 'Dünyaya hâkim olmanın yolu Ortadoğu'ya hâkim olmaktan geçer' düsturu, batılı devletlerin iştahını kabartıp her tür vahşetin meşru görülmesine sebep olmuştur. Buradan yola çıkarak, tarih, bilgi ve duyguyu birleştirip bir Ortadoğu, bir muasır medeniyet ve yıllardır bize pazarlanmaya çalışılan bir insan hakkı ve hümanizma tahlilidir bu eser. Bu minvalde yüzlerce eser yapsak bile iki asırdır yaşanan haksızlıkların yüzde birini dahi dile getirmiş olamayız.







Sözüm ona muasır medeniyet iflas etmiştir. Bu girdaptan, bu bataktan kurtulmanın tek yolu vardır. O yol da Türkiye'den geçer. Filistin meselesi değil sadece, yanı başımızda işlenen her zulüm ve hukuksuz her olay kapsama alanımıza girer. Ortadoğu'ya barış gelecekse bir gün, bunu Türkiye gerçekleştirecektir.

Son dönemde susandan da rahatsızım konuşandan da... Susandan rahatsızım, zira; sokak köpeklerine gösterdikleri hassasiyeti, Filistin'de katledilen binlerce çocuğa gösterememiş olmak, vicdansızlığın ve caniliğin başka bir boyutudur. Konuşandan rahatsızım zira; yıllardır konuşmaktan öteye gidememek, vicdanımı kanatıyor. Sözün ötesi eylemdir, kıyamdır. Birleşmiş Milletler'in alacağı kararı bekleye bekleye yüzbinlerce masum insan katledildi bugüne kadar. Artık ne İnsan Hakları Mahkemesi, ne Uluslararası Ceza Hukuku, ne Batı medeniyeti, ne BM, ne de Batı demokrasisi bana anlam ifade etmiyor.

Ve ne hazindir ki bunun soykırım olduğunu dillendiren kim varsa ya görevinden alınıyor ya fişleniyor ya da sansüre tutuluyor.