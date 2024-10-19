ÖMER KARAHAN

Müzik piyasası dev bir transferle çalkalanacak. Türkiye'nin en büyük müzik yapım şirketlerinden biri olan Poll Production, 11 yıldır çalıştığı dijital müzik dağıtım şirketi Believe'den Orchard'a transfer oldu. Bunlar dünya müzik piyasasında dijital müzik dağıtımı yapan en büyük iki şirket. Tabii hal böyle olunca rekabet hem dünyada hem de Türkiye'de üst düzeyde. Polat Yağcı'nın sahibi olduğu şirketin müzik kataloğu ve sektördeki yeri düşünüldüğünde bu transfer müzik piyasasında kartları yeniden dağıtacak nitelikte...







Durumu öğrendiğimde transferin iç yüzünü biraz araştırdım.

Orchard'ın son dönemde Türk müzik piyasasına yaptığı yatırımlar ve buna bağlı yükselişinin yanı sıra farklı sebeplere de ulaştım.









Belive'in bir müzik dağıtım şirketi olmakla birlikte bu yıl yaptığı satın almayla müzik yapımcılığına girmesi, dolayısıyla sektördeki tekelleşme çabasının yanı sıra altyapısal sorunların da bu dev transferin gerçekleşmesinde büyük rol aldığı söylentiler arasında.

Neticede bize transferin iki ucunda yer alan şirketi de tebrik etmek düşer.





ÇEVRE DUYARLILIĞI İÇİN KOLLARI SIVADI

Türkiye'yi karış karış gezerek sokakların ve çevrenin temiz tutulması, atıkların doğru yönetimi, çevre bilincinin artırılması için çalışmalarını sürdüren Atma Derneği, projeyi anlatmak üzere geçtiğimiz hafta Balıkesir'deydi.









Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, "Böyle etkinlikler toplumun çevre duyarlılığını geliştirmek açısından büyük önem taşımakta. Bu yolda amacımız doğaya karşı daha duyarlı ve farkındalıklı toplum haline dönüşebilmek" dedi. Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak için toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı amaçlayan Atma Derneği için Sinan Akçıl da 'Atma' şarkısını yeniden düzenlemişti.



SANATI GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRACAK

Sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla İva Sanat'ın dijital platformunda yer alan sanatçılar ilk kez fiziksel olarak 'Sanatta Hayat Var' karma sergisi ile Ortaköy'de sanatseverler ile buluştu.









Hayat'ın organizasyonuyla gerçekleşen sergide en dikkatimi çeken daha önce Eskişehir'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde yer alan ahşap sanatçısı Aytekin Batmaz'ın eserleri oldu. Hobi olarak başladığı ahşap oymaya tutku ile bağlanıp Ortaköy'de atölye açan Aytekin Batmaz, ahşap oyma sanatını ileri seviyeye taşıyarak yaptığı eserlerle oradaydı. Yaklaşık 120 eserin bulunduğu karma sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.









ABİLİK YAPTI

Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel'e ilginç bir sürpriz yaptı. Saruhan Hünel, 'İstanbul Bundan Bahsetsin' single'ını çıkaran Aslı Hünel'in albüm ilanlarını İstanbul'un birçok yerindeki billboardlara koydurdu. Hünel, abisinin bu sürprizi karşısında çok mutlu oldu.