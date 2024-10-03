ÖMER KARAHAN

Gençlere imkan sağlamak, tiyatro sanatını yerli ve milli bir düzleme taşımak için kurulan Tiyatro Ankebut'un sezonu açamadığını öğrendim. Hem 28 Şubat'ı hem İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'i, hem de derdi olan birçok konuyu ele alan tiyatro oyunları ile adından söz ettiren bir topluluğun, sahneye çıkamamasına şaşırdım doğrusu...







Bünyesinde Kamil Özkaynak başta olmak üzere genç, dinamik oyuncuları bulunduran tiyatro oluşumunun kurucusu Nurdan Albamya İnce'ye bu durumun nedenini sordum. Albamya İnce, "Maalesef sezonu açamıyoruz. Belediyelerin konser ve diğer etkinliklere ayırdıkları bütçelerde tiyatro oyunlarına aynı özeni göstermediklerini görüyoruz. Birkaç belediye ve kurumu aynı kefeye koymak istemem. Destek veren belediyelerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Oyunlarımızı oynayacağımız salonları bulmakta güçlük çekiyoruz.

Sponsorluklar konusunda da seküler tiyatro gruplarına verilen desteğin belki de 10'da 1'ini bulamıyoruz. Tiyatromuz anlattığı konular itibarıyla ne yazık ki siyasi bir konjonktüre aitmiş gibi gösteriliyor. 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı oyunumuz; İsrail zalimine sessiz kalanların kolaya kaçmasından dolayı ne yazık ki yeterli karşılığı bulamadı. "Bin Yıl" adlı oyunumuzda ise 28 Şubat sürecinde yaşanmış trajikomik bir hikayeyi anlatıyoruz. "Bin Yıl" sürecek diyenleri adeta haklı çıkartırcasına kültür-sanat sahasında karşılık bulamıyor oluşumuz bizleri üzmekten öte yaralıyor" dedi.

Ben inanıyorum ki; yerli-milli, derdi olan bu tiyatro topluluğuna ve oyunlarına kucak açacak babayiğitler mutlaka çıkacaktır.







ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ PAHA BİÇİLEMEZ

Hastalıklarla boğuşan çocukların yüzlerini güldüren güzel bir gelişme var! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları binasının duvarları; Cerrahpaşa Güzel Sanatlar Kulübü ve Cerrahpaşa Gönüllü Hekimler Kulübü işbirliği ile adeta sanat galerisine çevrildi.







Soğuk ve boş duvarlar, yerini "Canlı Duvarlar" projesiyle hayat dolu resimlere bıraktı. Projenin koordinatörlüğünü üstlenen tıp öğrencileri Sena Kara ve Remziye Karaer ve Cerrahpaşa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un üstün çabalarını ayakta alkışlıyorum.







ŞEHRAZAT OLUYOR

Cansu Dere, Bozdağ Film'in yeni projesi "1001 Gece Masalları" ile anlaştı. Ünlü oyuncu projede Şehrazat'ı canlandıracak. Dünyada ses getirecek olan '1001 Gece Masalları' projesi için şaşaalı bir prodüksiyon hazırlandı ve cast çalışmaları yapılıyor.



BU DESTEK ALKIŞLANIR

Kooperatif demek birlik demek! Nerede el ele verip üretmeye çalışan insanları görsem alkışlarım. Bu yüzden bu haberi de sevinçle karşıladım. 11 ili kapsayan kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2 milyon 700 bin euro hibe verilecek.







T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı, kooperatif ve kooperatif birliklerine 40,000 ile 110,000 Euro arasında hibe desteği verecek. ICMPD tarafından verilen hibe programına son başvuru tarihi 31 Ekim 2024.