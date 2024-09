ÖMER KARAHAN

Uzun zamandır konuşulan Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan arasındaki aşk söylentileri gerçek çıktı! Birlikte rol aldıkları projede yakınlaşan çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Sümeyye Aydoğan'ın doğum günü partisi, Çağatay Ulusoy'un yakın arkadaşı İlyas Güngör'ün mekanında gerçekleşti. Bu organizasyonu Çağatay Ulusoy'un düzenlendiği konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşları, Sümeyye Aydoğan'ı hem sosyal medyadan takibe başladı, hem de ortak arkadaşlarla sosyalleşmeler başladı.









Sevgililer, geçenlerde Mustafa Mert Koç'un sahne aldığı mekanda iki ayrı masada eğlendi. Yan yana görüntülenmek ve dikkat çekmek istemeyen çift, ayrı ayrı yerlerde durup birbirlerine kaçamak bakışlar atarak Koç'u dinledi. Balıkçılığa meraklı Çağatay Ulusoy, sevgilisine de bu hobisini aşılamış olacak ki Sümeyye Aydoğan da bir anda balıkçılık ile ilgili paylaşımlara başladı. Çift son olarak İsviçre'de baş başa tatil yaptı. Bakalım ikili daha ne kadar saklanacak.



HER AY YENİ SİNGLE

TÜRK müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Keser'in oğlu Emrah Keser, 2018 yılında babasının bestelerinden oluşan bir albüm çıkarmıştı. Keser, uzun bir aradan sonra 'Kul Olurum Sana' isimli hareketli single çalışmasıyla tekrar müzik piyasasına giriş yaptı...









Babasından farklı bir tarz seçip bundan sonraki süreçte de aynı tarz şarkılar yapmaya devam edeceğini söyleyen Emrah Keser'in her ay bir single şarkı çıkaracağını öğrendim.



'KORKMA SENİ YEMEYİZ ÖZCAN DENİZ!'

Alaçatı sokaklarında belirli haftalarda manasız bir itiş-kakış yaşanıyor. Ve bu olay nedense hep Özcan Deniz'in sahne aldığı gün oluyor. Özcan Deniz sahneden indikten sonra, korumalarının "Yolu açın" nidaları eşliğinde, yüzünde bir tebessüm ile yürüyor.







Geçen gün aynı hadisede kadının biri "Ne yapayım Özcan Deniz'i" diyerek güzel bir kapak yaptı kendisine... Bir diğer vatandaşın ise "Korkma seni yemeyiz Özcan" diye bağırdığı duyuldu. Bu sözleri duyunca yüzü bir anda asılan Deniz, hızla minibüsüne bindi. Bazı isimlerin böyle egosal hareketlere girdiğini görünce beni bir kahkaha alıyor sormayın gitsin... Böyle janjanlı gösteriler mazide kaldı!



BABA-OĞUL DÜETİ

MUSTAFA Topaloğlu ve oğlu Çağlayan Topaloğlu, müzikseverlere unutulmaz bir sürpriz yaptı.









Baba-oğulun birlikte seslendirdiği 'Harbi Tutuldum' son günlerin en çok konuşulanları arasında... Özellikle Z kuşağı, "Beni kendi kuşağım anlamadı gençler siz anlayın" diyen Mustafa Topaloğlu'nun ciddi fanı olmuş.



FRAGMAN KONUŞULDU

Sezonun iddialı komedisi 'Meşru Gayrimeşru' filmi 27 Eylül'de sinemaseverlerle buluşuyor. Filmin yayınlanan uzun fragmanı oldukça ses getirdi.









Yapımcılığını Orhan Şeddatlı'nın üstlendiği, Ömer Kaydı tarafından yazılıp yönetilen filmde Kemal Uçar, Şahin Sarsu, İbrahim Temizoğlu, Yusuf Uyar, Barış Akkoyun gibi genç kuşak oyunculara duayen Erkan Can eşlik ediyor. Film, telefon dolandırıcılarının eline düşen, aynı zamanda baktığı davalar yüzünden baskı gören bir hukuk profesörünün yaşadıklarını anlatıyor.



FİYAT TARTIŞMASI

ANADOLU yakasında 'Gülmeyen kokoreççi' olarak nam salan Durmuş Usta'nın fiyat tarifesi günlerdir sosyal medyada çok konuşuluyor.







Yarım ekmek kokoreç 280, çeyrek 250 lira… Birçok kişi böyle bir matematiğin nasıl ortaya çıktığını tartışıyor.