Doğayla iç içe tatil

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da ekolojik tatil yaptı. Çift, kızlarına geri dönüşümü, ekosistem bilincini aşılamak ve farkındalık kazandırmak amacıyla yılın belli dönemlerini doğayla iç içe geçiriyor

Ekolojik tatil, doğada ayak izlerinizi bırakmadan tatil yapmak anlamına geliyor. Popüler tatil anlayışından uzak her besini en doğal haliyle tadarak tatil yapmak, son dönemin trendleri arasında.







Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla ile Polonya'da ekolojik tatil yaptı... Çocuklarına geri dönüşümü, doğayı, kırılgan ekosistem bilincini aşılamak için her yıl belli bir dönem ekolojik tatil tercih eden çift, çocuklarını toplum için faydalı bireyler olarak yetiştirmeye özen gösteriyor.







Ekolojik tatilde amaç doğayı hissetmek, doğal yaşamı keşfetmek ve sürdürülebilir kaynakları kullanarak keyifli zaman geçirmek. Ekolojik tatil yapanlar köyleri keşfedebilir, bölgenin doğal yapısını tanıyabilir ve hatta ufak tarımsal aktiviteler yapabilir.







Ekolojik denge ile uyumlu konaklama birimlerinde doğa için tehdit oluşturan malzemeler kullanılmıyor. Örneğin, otel inşasında doğada çözünebilen ahşap ve diğer doğal yapı malzemeleri kullanılıyor. Konaklama içinde hazırlanan yemeklerden verilen havlu ve nevresimlere kadar her bir ürün doğaya zarar vermeyen organik maddelerden üretiliyor.