ÖMER KARAHAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Nara, Icardi'yi sosyal medyadan takipten çıktı. Arjantin medyasında yer alan bilgilere göre Nara, "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim, ama olmadı. Herkes konuşsun. Hiç konuşmadığım şeyleri en sona sakladım" açıklamasında bulundu.

Icardi, Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor ve birlikte olduğu fotoğrafların hiçbirini silmedi. Çift 2014'te aşk yaşamaya başlamıştı. Icardi ile ilk tanıştığında evli olan ve üç çocuklu olan Nara, daha sonra eşinden boşandı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Icardi'den de iki çocuk sahibi oldu.







Bugüne dek birkaç kez daha boşanmaları gündeme gelmişti Icardi ve Nara çiftinin… Ama bu sefer üzerlerindeki baskı çok farklı… Sebebi ise Galatasaray taraftarı… Günlerdir Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarı 'Yenge bizi bırakma' başlığıyla mesaj yağdırıyor. Icardi'nin yeni sezonda mutsuzluğa bağlı olarak performansının düşmesini istemeyen Galatasaray taraftarı mesajlar ile bu ilişkinin bitmemesi için efor sarf ediyor. Bakalım taraftarın bu çabası ilişkiyi ayakta tutabilecek mi, hep birlikte göreceğiz.







YUNAN YILDIZ BODRUM'DA

Yunan müziğinin ünlü ismi, 'World Music Awards' ödüllü, 'Gira', 'Kane Kati', 'Geia Mou', 'A pa pa' ve 'To Asteri Mou'nun bulunduğu onlarca hit parçası olan Despina Vandi, 13 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.







Ahmet Uras'ın sahibi olduğu, Gault & Millau ödüllü Galliard Cove House'da geçtiğimiz sezonda da ünlü DJ ve sanatçılar sahne almıştı. Mekanda o gece için özel menüler hazırlandı ve rezervasyonlar doldu.



MUCİZEVİ BİR ŞEY

Hep duyup merak ettiğim ve bir türlü de adım atamadığım bir çalışmayı sonunda denedim; nefes seansı. Nefes almak çok önemli bunu hepimiz biliyoruz zaten. Nefes seansı ile ilgili olarak birçok şey duydum ve okudum. Tabii ki merak ettim. Bir dostumun sayesinde Şebnem Verbeni ile tanıştım. Ben nasıl nefes alıyorsam, yaşamımı da aynı şekilde yaşıyormuşum.







Ve nefes alışkanlığımı değiştirdiğimde de hayatım değişiyormuş. Nefes seansının etkileri sadece beden üzerinde değil, özellikle bilinçaltında bugüne kadar fark etmediğimiz alan ile çok bağlantılı. Çocukluk yaşlarından itibaren oluşan bilinçaltı kayıtlarının dönüşümünü sağlıyor. 40 yıllık hayatımda oluşmuş alışkanlığımı değiştirmek için en az 5-10 arası seans almam gerektiğini söyledi Şebnem koç. Ben devam edeceğim seanslarıma…



KINA GECESİNDE DANS ET, 800 LİRAYI KAP

Bu aralar etrafımdaki birçok kişiden ilginç iş ilanları üzerine mesajlar alıyor ve konuşmalar duyuyorum. "Artık devir değişti" derler ya, tam o misal… Son olarak Ayvalık'ta bir organizasyon firması kına gecesinde dans etmesi için tecrübeli/ tecrübesiz insanlar arıyormuş.







Her kına gecesinde 800 lira da ücret var. Aklınızda bulunsun belki bir kına gecesinde dans edip tatilde harcayacağınız yeme-içme ücretlerini bedavaya getirirsiniz.