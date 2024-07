ÖMER KARAHAN

Hayranlarının 'Müslüm Baba' adını taktığı, arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçti. Ama sevenleri onu bir an olsun unutmadı. Ölüm yıldönümlerinde mezarı başından ayrılmadılar. Hatta belli zamanlarda Müslüm Baba'nın mezarını temizlemeye gidenler bile var.







Müslüm Gürses ebedi hayata geçti ama hayranları o varmış gibi yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Baba'nın hayranları arasında öyle bir kitle var ki ona olan benzerlikleriyle imajlarını hiç değiştirmeden yaşıyorlar. Onun gibi giyinip, onun jest ve mimikleriyle gündelik hayatlarını Müslüm Baba şarkıları dinleyerek geçiriyorlar. Şimdi bu Müslüm Baba'nın benzerleri 'Gayri Müslüm'ler isimli bir oluşum kurmuşlar.









Dijital medyada o başlıkla paylaşımlar yapan hayranları birçok kişinin dikkatini çekmiş. Şimdi Elvis Presley, Marilyn Monroe benzerleri gibi birçok açılış ve kutlamadan teklif alıyorlarmış. Yaşamı acılarla dolu olan Müslüm Baba'nın fanatiklerinin bulduğu isim babaya yaraşır olmuş... Ee öyle ya Müslüm'den gayrısı yalan...



KRUVAZİYER TURİZMİNDE REKOR

Kruvaziyer turizminde Türkiye cazibe merkezi olarak gösteriliyor. Türkiye'nin, 2024'te gemi ve yolcu sayısında rekora imza atması bekleniyor. Dünya kruvaziyer sektörünün, dev firmaları destinasyonları Türkiye üzerinden belirliyor.









Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü lüks bir seyahat markasının gemisi Türkiye'ye gerçekleştireceği seferlerin ilki olarak İstanbul'a geldi. Denizcilik geleneği olarak, bir geminin limana ilk ziyaretini kutlamak adına karşılama töreni yapıldı. Firmanın Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu "Türkiye, eşsiz limanları sebebiyle en çok ilgi gösterilen destinasyonlar arasında bulunuyor" dedi.



ŞIKLIK YARIŞI

Bu yıl 98.'ncisi düzenlenen Gazi Koşusu'nu izleyenler arasında birçok ünlü vardı. Ancak şeref tribününde tek bir ünlü vardı, o da oyuncu Sera Tokdemir.









Türkiye'nin sayılı at sahiplerinden rahmetli Ahmet Tokdemir'in kızı olan Sera Tokdemir, her sene olduğu gibi bu sene de Gazi Koşusu'nu izlemek için, sadece Türkiye Jokey Kulübü'nün asli üyelerinin ve misafirlerinin ağırlandığı şeref tribünündeki yerini aldı. Beyazlar içindeki Sera şıklığıyla göz kamaştırdı. Ayrıca koşuda birbirinden şık kadınların stilleri de yarıştı.









Jüri üyeleri arasında Ece Sükan, Özlem Yılmaz Küçük ve Nurdan Usta'nın yer aldığı Saba Naghsh'ın organizasyonundaki yarışmada, şapka ve görünümleriyle yarışan kadınlar arasından seçilen üç yarışmacıya şapka hediye edildi.



ÜNLÜLER BULUŞTU

İngiliz Konsolosluğu bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde DJ Burak Yeter ve birçok sanatçı sahne aldı.







Mehmet - Emel Gültekin çiftinin ev sahipliğini yaptığı törene Ercan Saatçi, Ahu Yağtu gibi birçok ünlü isim katıldı.







Mehmet Gültekin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in davetinde bulunan tek Türk isimdi.