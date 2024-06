ÖMER KARAHAN

Son yapılan araştırmalarda "Kansere karşı da koruyor" bilgisini okuyunca bamya ile ilgili iz süreyim dedim... Malum çok faydalı olmasına rağmen birçok kişi bamyayı yemek listesinde hep taca atar. Mutlaka sizin de çevrenizde bamya yemeyenler çoğunluktadır. Ancak sanat dünyasında yaptığım mini anket bende şaşkınlık oluşturdu. Meğer bu sebzeyi sessiz ve derinden seven bir bamya lobisi varmış. Dilerseniz anlattıklarına siz de bir göz atın. Keyifli okumalar...







Selma Türkeş: "Bamya sevilmez mi, bamyayı çok severim. Bizim evde bamyayı korukla ve güveçte yaparız, inanılmaz lezzetlidir."

Etel Baler: "Bamya uzun süredir hiç karşıma çıkmadı. Esasında bamyayı severdim ama varlığını unutmuşum."

Gül Gölge: "Güzel pişirilmiş bamyanın her türlüsünü severim. Sıcak yemeği, zeytinyağlısı, kızartması, çorbası; ayırt etmeden severek yerim. Son zamanlarda bamya tohumunun faydalarından da bahsediliyor. Ben de aldım, bazen bir gece önceden suda bekletip suyla birlikte içiyorum. Bazen de toz haline getirip salataların, yemeklerin üzerine serpiyorum."









Tuğba Özerk: "Bamyayı çok severim. Alaçatı'da yazın kınalı bamya deriz, mor lekeli oluyor, küçücük, onu çok severim. Çok büyük olan bamyalar turşu olur, onu da severim. Çok faydalı, özellikle mide ve bağırsak için de mucize bamya... Annem bamyayı koruk suyuyla yapar çok güzel olur, çok lezzetlidir bamya çorbası."







Irmak Arıcı: "Bamyanın yemeğini sevmem ama turşusunu, kızartmasını ve çorbasını seviyorum."

Aslı Turanlı: "Bamyayı yoğurtlu olarak severim. Bamya etli yapılırsa beğenmem. Kleopatra'nın de en sevdiği sebzeymiş, ben de prenses olduğum için seviyorum. Geçmişte bir şef 'Bamya hak ettiği yere gelecek' demişti. Ayrıca bamya çekirdeğinde glutatyon var, oldukça faydalı..."









Gizem Özdilli: "Bamya dünyanın en güzel nimetlerinden biri... Özellikle Konya'da yapılan o minik bamyalar ile yapılan çorbası efsane... Müthiş faydalı bir sebze, o yüzden yaşasın bamya..."



İSTER RONALDO İSTER MBAPPE HİÇ FARK ETMEZ

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor için 'Hayale Aşık Olmak' isimli bir belgesel hazırlandı. Belgeselde yer alan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın motivasyon konuşması ise uzun zaman hafızalardan silinmeyecekler arasında... Futbolcu olarak başarılarla dolu olan kariyerindeki hırsını çok net teknik direktör olarak da ortaya koyuyor o konuşmada Arda Turan...







Luccas Claro'ya "Ronaldo ile birebir kalsan sen kazanırsın Luki... Sana inanıyorum" diyerek tahtaya vurduğu an ben bile forma giyip sahaya çıkmaya ikna olmuştum... O an Turan futbolcuya öyle bir özgüven yüklüyor ki ister Ronaldo, ister Mbappe kim gelirse gelsin fark etmez...







Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan Eflatun-sarılıları, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı, Asbaşkan Fatih Kulaksız'ı ve teknik adam Arda Turan'ı tebrik ediyor ve Süper Lig'de başarılar diliyorum.



'KENDİMİZİ FİLİSTİN VE GAZZE'YE ADADIK'

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, 2-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Festival Başkanı Aşkın Özcan, "Bu senenin en önemli sorunu ekim ayından bu yana Filistin ve Gazze'de yaşananlar.







Biz de bu katliamlara karşı bir direniş biçimi olarak sinemayı kullanıyoruz. İnsanlığın gözü önünde masumlara kıyılan böyle bir dünyada en etkili gücün sinemanın olduğunun şuurundayız. Bu yıl yine bu amaçla sanatın gücünü kullanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Festival ekibinin aldığı bu karar çok yerinde olmuş.