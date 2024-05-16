ÖMER KARAHAN

Sosyete dünyasının ünlü ismi Etel Baler'in ilginç bir hastalığı var. Bu durumu geçtiğimiz günlerde bir davette Etel Baler'le karşılaşınca öğrendim. Şöyle ki Etel, daha önce tanışmamıza rağmen, beni tanıyamadı. Yanına gittim. Ve kendisinden öğrendim ki meğer 'Prosopagnosia' hastasıymış. Baler, yaşadığı bu sorunla ilgili "Hastalığım 'Prosopagnosia', yüz körlüğü adıyla anılıyor. Bazen görüp de selam vermedim diye üzülenler oluyor. Ama şunu bilsinler ki gerçekten yüzlerini tanıyamadığım için selam vermemişimdir.









Umarım artık durumumu bilen dostlarım bana anlayış gösterir" dedi. Aslında biz bu hastalığı ilk olarak 58 yaşındaki Oscarlı aktör Brad Pitt'ten duyduk, kendisi Esquire dergisine verdiği röportajda aynı sorunla mücadele ettiğini söyleyip "Pek çok kişi benden nefret ediyor, çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyor" diye konuşmuştu.









BİLİŞSEL BOZUKLUK

Pitt, röportajında rahatsızlığıyla ilgili biraz araştırma yaptığını söylemiş ve 2017'de yapılan bir çalışmada, ideal kilonun altında doğan yoksul aile çocuklarının yetişkinlik döneminde yüz körlüğü yaşayabildiğinin ve düşük kilonun beyin gelişimini, özellikle de beynin görsel bilgi ile ilgili bölgelerini etkilediğinin bulunduğunu belirtmişti. Prosopagnozi, Yunanca 'yüz' anlamına geliyor. Hastalık insanın kendi yüzü dahil olmak üzere eşinin, arkadaşının insanların yüzlerini bile ayırt etmekte zorlandığı bir bilişsel bozukluk. Şayet Etel Baler, davet ve etkinliklerde size selam vermezse, sakın küsüp kırılmayın, benim gibi siz de yanına gidin.



KORKUNUZ İLE YÜZLEŞİN

Yükseklik korkusu olmayanlar veya bu korkusunu yenmek isteyenler için güzel bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte yer alan ve 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skyview'i mutlaka tecrübe edin...







Genellikle Dubai'de keşfet'lere düşen cam köprünün ülkemizde bir başka güzel olduğunun altını çizmek istiyorum. Buradan, kuzeyde Çamlıca Tepesi, güneyde Prens adaları, doğuda İstanbul Finans Merkezi ve batıda Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi ve Haliç körfezi gibi tarihi mekanları görebilirsiniz.



NEREDE O ESKİ GÜNLER

Bir dönem 'Sert erkeklerin' kol gezdiği İstanbul gece hayatında hanım ağa olarak nitelendirilen Türkan Şerbetçi, Pınar Kerimoğlu ile sohbetinde günümüz eğlence dünyasının jargonu hakkında konuştu... "Eskiden edep vardı" diyen Şerbetçi şöyle devam etti:







"Eskiden insanlar karısı ile gittiği bir mekana sevgilisi veya dostu ile gitmezdi. Artık bu dengeler kalmadı. Şimdi bakıyorsun mekana önce karısıyla birkaç gün sonra da sevgilisi ile geliyorlar." Gerçekten geçmiş ile bugün yaşanılanlar arasında uçurumlar var.



'FİLM DERTLİ İNSAN İŞİDİR'

Uzun yıllar film çekmiş ve ülkemize uluslararası birçok ödül getirmiş sinema doçenti Topkapı Üniversitesi Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar tarafından üçüncüsü organize edilen TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali gerçekleşti. İtalya'dan Fransa'ya, Hindistan'dan İran'a, Uganda'dan Honduras'a, Tanzanya'dan Portoriko'ya olmak üzere toplam 121 ülkeden 3 bin 165 başvuru arasından 13 kısa film ödüllendirildi.







Gecede konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Ben çok kısa film seven biriyim. Kısa film göründüğü gibi değildir, çok zordur aslında, dünyanın en iyi fikirleri kısa filmlerden çıkar. Kısa filmler zamana karşı yapılır, parasızlığa rağmen yapılır. Film işi dertli insanların işidir. Derdi olmasa film çekmez insan. Festivaller de dertleşme yeridir" dedi. Uzun metraj bir yana, kısa film bir yana gerçekten...