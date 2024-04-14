ÖMER KARAHAN

Havaların ısınması, Ramazan Bayramı ve dokuz günlük tatil ile resmen yaz sezonunu açtık diyebiliriz. Malum sezon açılışlarında her sene ilk gündem maddesi hep yiyecek-içecek fiyatları oluyor. Ve her sene "Yok artık" dedirten, şaşırtıcı derecede yüksek fiyatlar hep gazetelere ve magazin haberlerine konu oluyor. Bu sene de bu durum değişmedi. Bu dokuz günlük süreçte de hepimizin bildiği belli rotalarda gezen bazı arkadaşlarımdan duyduğum yiyecek-içecek fiyatları gerçekten de hepimizi şoke edecek kadar yüksekti.







KONSER DİNLER, YEMEK YERDİK!

Mesela Bodrum Bitez'de çok da şaşaalı olmayan bir yerde altı kişi kahvaltı ediyor. Serpme kahvaltı geliyor ancak sonrasında gelen hesap ile kahvaltının tüm gündemi değiştiriyor. Kahvaltı için gelen hesap 14 bin lira... Yani kişi başı 2 bin 500 lira... Masadakilerden biri gelen hesap üzerine "Buraya geleceğimize bu fiyata Yunanistan'ın en ünlü şarkıcısı Antonis Remos'u dinler, yemek yer dönerdik" tespitinde bulunuyor. Bodrum demişken oradan devam edelim. Bodrum'un merkezinde çay 90 lira, kaşarlı tost ve portakal suyu ikilisiyse 850 lira, yeşil salata 600 lira...







ERİŞTE 880 LİRA

Ayvalık Cunda'dayız... Çok da özel olmayan, milli fast-food'umuz tavuk-pilavcıya gittiniz... Elde tabakta tavukpilav yerseniz 250 lira, oturup sandalyede yerseniz 400 lira ödemek durumundasınız. Bir diğer olmazsa olmaz rota Çeşme... Birçok ürün pahalılık ile öne çıkıyor ama çılgınlığı anlatmak için en düz ve başlangıç bir ürünü size söylemek istiyorum. Erişte türü makarna, oldukça basit bir tabak 880 lira... Kapadokya'da da balon fiyatı 300 Euro yani 10 bin 500 lira...