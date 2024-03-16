ÖMER KARAHAN

Ramazan ayının en sevdiğim yanlarından biri de iftar buluşmaları. Geçen hafta gittiğim bir iftar davetinde, orucumuzu açtıktan sonraki sohbet konusu; İstanbul'un lüks semtlerindeki aidat ücretleriydi.

İstanbul'daki zengin semtlerindeki bazı dairelerin 800 bin liraya kiraya verildiğini duyunca çok şaşırdım...

O gece tanıştığımız İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, aynı zamanda bir gayrimenkul uzmanı olarak ilginç bilgiler aktardı.

Lüks bir yaşam tarzına sahip olmak istiyorsanız öncelikle bu aidatları göze almanız gerekiyor...







Statü ve çevre kazanmak isteyen bazı insanlar sanatçıların, ünlü işadamlarının ve sosyetenin oturduğu siteleri tercih ediyormuş. Son dönemdeki en büyük şikâyet konusu ise astronomik aidatlarmış. Araç, "Severek isteyerek bu yerlerde yaşamak isteyenlerin ödedikleri aidatlarla 2 aile rahatça 1 ay geçinebilir" dedi ve İstanbul'un en fazla aidat ödeyen sitelerinden örnekler verdi:

Ulus Savoy Sitesi:

2+1: 22 bin TL

3+1: 33 bin TL

4+1: 41 bin TL

Esentepe İstanboolum:

2+1: 15 bin-22 bin TL

Göktürk Özak:

2+1: 9 bin 500 TL

3+1: 12 bin TL







Göktürk Lale Kasrı:

3+1: 14 bin TL

Ulus Platin Konutları:

2+1: 14 bin TL

3+1: 17 bin TL

Maslak Ecplise:

3+1: 11 bin TL

Maslak Mashatten:

3+1: 12 bin TL

Zorlu:

2+1: 30 bin TL

3+1: 45 bin TL

4+1: 50 bin TL









Acarkent:

Villa kirası: 500-700 bin TL

Aidat: 5 bin ile 7 bin 500 arası

Çekmeköy:

İkiz villalardan birinin aidatı 15 bin TL

Çengelköy Sultan Makamı Sitesi:

Bahçe dubleksi: 17 bin TL

Çiftehavuzlar:

Rezidans: 4 bin 250 TL









TANINIR OLMANIN AÇILIMI YENİDEN YAZILMALI

Bazen içerisinde bulunduğum camiadaki birçok ünlüyü görünce bazı kavramların yeniden yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. O kadar fazla geliyor ki bazı duruş ve yorumlar, gerçekten ünlü veya tanınır olmanın açılımı yeniden yazılsın istiyorum. Kamuoyunun geniş bir kesimi tarafından bilinir olmak ehliyet sahibi olmayı gerektirmeli... Geçen gün bu konu üzerine yaşam koçu Yeliz Ergün ile konuştum. O da bu konu üzerine benzer hisler beslediğini anlattı. Kendisi de ünlü bir isim ancak o içi boş balon ünlülüğü sevmediğini her defasında söylüyor. İnsanlara dokunabilen, topluma fayda sağlayan bir ünlü olacağını belirten Yeliz Ergün, "O zaman ünlü kavramının farkını görecekler" diye altını çiziyor. Umarım bir an önce o değişim olur.