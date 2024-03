ÖMER KARAHAN

Bugüne dek çektiği tüm biyografi filmlerinde mahkemelik olan ve aileler tarafından şikayet edilen Mustafa Uslu'nun son tezgahı kulislere bomba gibi düştü. Aileden izin almadan çektiği için yayınlayamadığı Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filmini Almanya'da vizyona sokmak için hazırlıklar yaptığı konuşuluyor Mustafa Uslu'nun... İddiaya göre 24 Şubat'ta Berlin'de gala yapmak için çalışmalar yapmıştı...







Bununla ilgili ajanslardan reklam satın almaları için çalışmalar yaptıran Uslu'nun oyununu bozan ise 'Zeki Müren' vukuatı oldu. Uslu, Müren'in hayatını filme çekeceğini açıklayınca sanatçının varisi olan Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı itiraz etmiş ve projesi gerçekleşmemişti. İnsanlardan gelen "Nerede yanlış bir iş varsa bu adam orada! Ne ölüye ne diriye saygısı var" tepkileri üzerine Uslu'nun şimdilik Ertaş konusunu rafa kaldırdığı öğrenildi.







"Ailemi alıp boynum bükük bir şekilde Almanya'ya gidiyorum" açıklaması yapan Uslu'nun aslında oradaki işleri hızlandırmak için gideceği konuşuluyor. Almanya'dan kendisine çiftlik alan Mustafa Uslu'nun böyle bir şey yapacak olmasına şaşırdım desem yalan olur. Zaten Bodrum Film Haftası'nda yasak olmasına rağmen filmi sinemacılara gemide izletmiş ve yasağı çiğnemişti. O yüzden Mustafa Uslu, Almanya'ya boynu bükük değil yaptığı hukuksuzluğu devam ettirmek için gidecek, net...







HER ROLÜN HAKKINI FAZLASIYLA VERİYOR

Karakter oyuncusu kavramını kullanabilecek sayılı isim vardır sektörde... Gerçekten yer aldığı projede, senaryoyu özümseyip karaktere bürünmek herkesin harcı değil... Geçenlerde vizyona giren 'C Takımı' filminde 6 kişilik takımın tek kadın üyesi rolündeki Sera Tokdemir bu kavramın hakkını veren biri. Dizide canlandırdığı karakter, bugüne dek oynadıkları ve bu filmde izlediğimiz gerçekten başka... Sera Tokdemir'in oyunculuğunun yanı sıra şarkılarında ve yazdığı sözlerde de bunu görebiliyoruz. Demek sadece işine konsantre olup başka boş şeyler ile uğraşmayıp kendini geliştirmek için çabalarsan mükafatını görebiliyorsun. Sera Tokdemir bu konuda doğru bir strateji yönetiyor.







OLMASI GEREKEN DEDİKLERİ...

Son günlerde katıldığım en prestijli gecelerden biri şüphesiz Ayaklı Gazete Ödül Töreni oldu. Yüksel Yavuz ve Ufuk Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ünlüler geçidi yaşandı. Tabii başarının taçlandığı gecede Cem Öğretir, Esra Erol, Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı, Derya Uluğ, Motive gibi birçok isim ödüle layık görüldü. Herhangi bir kaosun, skandalın yaşanmadığı, gereksiz duyar kasıcı cümlelerin kurulmadığı, ölçüsünde ve kararında ilerleyen Ayaklı Gazete gibi organizasyonların çoğalmasını diliyorum. Çünkü bazen o kadar manasız törenler düzenleniyor ki katılanlarda neyin içerisinde olduklarını bilmeden değişik hareketler yapabiliyor.







BAŞARISI KONSERDE KANITLANDI

Gökçe ve Dedublüman; 'Kader Utansın' teklisini çıkardı. Bostancı konserinde 'Kader Utansın'ı söylediklerinde binlerce kişi Gökçe ve Dedublüman'a sahnede eşlik etmişti.

Sözü ve müziği Gökçe'ye, düzenlemesi Dedublüman'ın solisti Mustafa Yavuz'a ait şarkının büyük bir ilgi göreceği o günkü konserde kanıtlanmış oldu aslında...