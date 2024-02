ÖMER KARAHAN

Kendine has, renkli bir Serhat Şehri... Büyük bir tarihin üzerine kurulu; insanları samimi, yardımsever ve sıcakkanlı... Ruslardan kalma yapılar, kendine has mimarisi, derin tarihi dokusuyla dikkat çeken bir şehir Kars... Sarıkamış'ın kristal karında kayak için gelenler mi dersin, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 'Dünya Kenti', 'Medeniyetler Beşiği', 'Binbir Kilise' ve '40 Kapılı Şehir' olarak da adlandırılan Ani Antik Kenti'ni ziyaret edenler mi dersin, Çıldır Gölü'nde kızak keyfi yapanlar mı dersin, eski kaşarından Kaz etine kadar zengin mutfağı deneyimleyenler mi dersin... Şehre gitmek isteyenler için bahane çok anlayacağınız...









Kars Belediyesi'nin destekleriyle başlatılan tiyatro etkinlikleri kapsamında Murat Danacı'nın yönettiği 'Ocak' oyunu, hafta sonu Kars Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Ben de oyunun prömiyerini izlemek için oradaydım. Kars Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyunda; Cansu Can Erdağı, Ozan Kaya, Fatma Avcı, Turan Özer, Merve Beril Koskalan, Ali Kağan Çakır, Muhammed Ahmet Diktaş gibi öğretmen ve öğrencilerden oluşan amatör oyuncular izleyici karşısına çıktı. Amatör dediğime bakmayın, hepsi amatör ruh taşıyan yarının profesyonelleriydi... Sahnede adeta devleştiler. Tabii burada 'Ocak' oyununun yönetmenliğini üstlenen Murat Danacı'nın payı epey fazla...

Oyun öncesi bir araya geldim Murat Danacı ile... Danacı, "Süreç dört ay önce başladı. Sadece Kars merkezde değil, 10 ilçede ve köylerde yer aldık. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş 10 bine yakın çocuk izledi oyunları... Buradaki insanların hevesiyle tiyatro her tarafta yapılıyor. Ekibimizde 64 yaşında büyüklerimiz, üniversite öğrencimiz ve ev hanımımız da var. Profesyonel kimse yok ama çok başarılılar" dedi.

Murat Danacı'nın fedakarlığı fazlasıyla ortada... Bir oyuncu olarak konforlu alandan çıkıp böyle bir yolculuğa çıkma fikrini sorduğumda Danacı, şunları söyledi: "Türkiye'nin birçok yerinde tiyatro yaptım ama bu deneyimleri burada paylaşmak bambaşka bir şey... Bunun verdiği manevi duygu bambaşka... Konforlu şekilde, sıcak kulisimde oturup tiyatro yapabilirdim. Eksi 25 derecede köye gidip, tiyatro yapmayı hiçbir şeye değişmem. Birisine dokunuyorsam, o da birisine dokunacaktır. İyilik bulaşıcı bir şeydir. Eksi 25 derecede tiyatro yapabilmek konforlu alandan çıkmak gerektiriyor. Konforlu alanımdan çıktım. Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum" dedi.







Böylesine güzel bir projeyi Kars'a kazandıran, uzun bir aradan sonra Kars Tiyatro Topluluğu'nu tekrardan kuran Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile de bir araya geldim... Vali Ziya Polat, Kars'ta herkesin sevdiği bir isim... Sokak ve caddelerde vatandaş ile sohbet ederken esnaf ile gençlerle bir araya geldiğimde Vali Ziya Polat'ı şehre katkılarını ve samimiyetini anlata anlata bitiremiyorlar. Zaten kendisiyle tanıştığımda bunu net bir şekilde gördüm... Milletini, ailesi gibi gören, tüm yaşamını devletine hizmet için vakfeden bir isim... Vali Polat, öncelikle Murat Danacı'ya yaptığı bu çalışmalardan ötürü teşekkür ile başlayıp "Devletimiz çok güçlü, özel tiyatro da getirebilirdik ama bizim amacımız kendi çocuklarımızı geliştirmek... Bu insanımız için ne yapsak azdır. Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi. Yolları açık olsun!









