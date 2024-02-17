Gördüğüm şiddeti tüm aile biliyordu

Eşi Orçun İynemli’den kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olan Eda İynemli, GÜNAYDIN’a konuştu. İynemli “Darbeleri yüzünden kulak zarım patladı. Şiddete ailesi de şahit. Şikayetimi geri çektim ama eşim yine değişmedi. Hukuk savaşım sürecek” dedi

Eda İynemli, eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu olay, 22 Ekim 2023 günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyüyünce Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.



KAMU DAVASI AÇILDI

Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde de ele geçirilmişti. Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış, Orçun İynemli tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.









Eda İynemli şikayetini geri çekse de savcılık oyuncu hakkında 'Basit Yaralama' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açmıştı. Bu tatsız olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eda İynemli hukuk mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı:



KULAK ZARIM PATLADI

Orçun İynemli bana şiddet uyguladığında ablası Yeşim de oradaydı, olanların hepsine şahit oldu. Beni tokatladığında yere düştüm, kendimi ondan korumaya çalışıyordum, beni yerde tekmelemeye başladı, acımasızca vuruyordu. Bu darbeleri sebebiyle kulak zarım patladı. 1 buçuk ay duyu kaybı yaşadım.







Bu arada benim gördüğüm tek şiddet o günden ibaret değildi. Ben yine de bütün iyi niyetimi ve sevgimi ortaya koydum, desteğimi gösterdim, tedavi olması için yanında oldum. Barışmak için yalvardı, duygularımı kullandı, tedavi olacağına dair beni inandırdı, beni manipüle ederek darp şikayetimi geri çekmeme sebep oldu. Şikayetimi çektikten sonra ise bir anda hareketleri değişti.



'KONUŞURSAM TOPLUM İÇİNE ÇIKAMAZLAR'

Uzaktan her şey hoş, iyi, güzel görünebilir ama gerçek öyle değil. Ben şu an daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuşursam toplum içine çıkamazlar.

Ben yeniden hukuk mücadelesine başladım, asla da vazgeçmeyeceğim. Onlara göre ben şiddet görüp görüp susmalıydım. İhbar ettiğim için aile içinde suçlu bulundum. Ailesi yaşadığım şiddete göz yumdu.