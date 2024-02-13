ÖMER KARAHAN

AK Parti ve Cumhur İttifakı tüm Türkiye'de seçim kampanyasını büyük bir titizlikle sürdürüyor. İl ve ilçelerde aday gösterilen başkan adayları seçim maratonu için tüm şehirleri, ilçeleri, sokak ve caddeleri karış karış gezip vatandaşlarla bir araya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum'un Kadıköy'deki STK Temsilcileri-Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldım. CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de Murat Kurum'a ilgi yoğundu. Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetimi ile ilçe belediyesinin Kadıköy'ü kaderine terk ettiğini, verilen sözleri tutmadığını belirterek, hayvan bakım evlerinden yeşil alanlara kadar mevcut belediyenin yapmadığı her hizmeti yerine getireceklerini 'Yaparsa AK Parti yapar' diyerek vurguladı.

Buluşmada AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan da vardı. Enerjisi oldukça yüksekti Arslan'ın... Heyecanlı ve Kadıköylülere hizmet vermek için sabırsız...







Kadıköy için çalışmalara 'Haydi bismillah' diyerek başladığını belirten Veli Arslan, aslen Tokat Erbaalı ve aynı zamanda da bir Alevi vatandaşı... Bunu özellikle belirtmek istiyorum, zira muhalefet partilerinde bu tabloyu görmeniz zor. Onlar tek tip model ve aday çalışması yaparken AK Parti burada da vizyonunu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır söylediği sözü hatırlıyorum: "Bizde Alevi, Sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü ayrımı yok. Çünkü biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Bizim farkımız bu."

AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un buluşmasında sanatçı Uğur Işılak da vardı. Kurum ile Işılak masada koyu bir muhabbet içindeydi. Daha sonra kürsüde seçim şarkısı müjdesini veren Kurum, "Uğur Işılak'ın İstanbul için seslendireceği seçim şarkımızı önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Bugüne dek yaptığı eserler meydanlarda, mitinglerde coşkuyla karşılanan Işılak'ın, İstanbul için yapacağı şarkıyı şimdiden merak ettim doğrusu...



KEKİLLİ'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ ŞARKISI

Murat Kekilli, "Sevgi insanın hayatında olması gereken en önemli unsurdur" gerçeğinden yola çıkarak 'Paslı Çivi' şarkısını hazırladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tüm dijital platformlarda yayında olacak şarkının yapımcılığını ve klip yönetmenliğini Uğur Kopuz üstlendi.







Murat Kekilli'nin piyano başında rol aldığı 'Paslı Çivi'nin klibi, kırmızı güllerin dışında diğer tüm detayların siyah–beyaz olduğu nostaljik formatıyla oldukça konuşulacağa benziyor.



YÜZLERCE GENÇ KADINA UMUT OLACAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına 'Geleceğin Güçlü Kadınları' sosyal sorumluluk projesinin 3.sü gerçekleşiyor.







Bugüne kadar 100'ün üzerinde üniversite öğrencisine destek olunan projede bu yıl depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine katkıda bulunulacak. Çağla Şıkel'in sunacağı, Derya Uluğ'un sahne alacağı bu özel gece için üretilen tasarımlar Tolga Çevik tarafından açık artırma ile satışa sunulacak. Elde edilen gelir yüzlerce genç kadına umut ışığı olacak.