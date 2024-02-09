ÖMER KARAHAN

Efsane sanatçı Cem Karaca’nın 20’nci ölüm yıldönümünde, ailesi miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi! Oğul Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca’yı hedef alan açıklamalar yaptı. İlkim Karaca’nın kızı Martı ise annesini savunup üvey abisini suçladı

2004 yılında kaybettiğimiz Cem Karaca, Türkiye'nin en özgün sesine ve stiline sahip şarkıcılarından biri, Anadolu rock müziğinin öncüsüydü... Kendisini Anadolu rock ozanı diye tanımlardı... Cem Karaca; dün vefatının 20. yıldönümünde yine tüm Türkiye ve sevenleri tarafından unutulmadı, unutulmayacak...









Ancak derviş öğretileri, yaşamı, müziği ve her şeyiyle ölümsüz olan ustanın son eşi İlkim Karaca ve Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca arasında yaşanan miras kavgası bir kez daha patlak verdi.



BÜYÜK SUÇLAMA

Şarkıların telif hakkı ile başlayıp Karaca'nın filmiyle alevnen anlaşmazlıkta konu bu kez Cem Karaca'ya ait manevi miras... Aile miras yüzünden bir kez daha birbirine girdi. Oğul Emrah Karaca, üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalar yaptı.









Emrah Karaca, İlkim Karaca'yı babasından kalan manevi mirası saçıp savurmakla itham etti: "Bu nasıl bir kötülüktür çözemedim. Yazıklar olsun! Miras hırsınıza, para hırsınıza yuh olsun... İlkim Karaca, rahmetli dedem Muhtar Karaca'dan kalan aile yadiğarı kalpağı, kuşaktan kuşağa geçen tarihi kamayı, ailemiz için büyük önem taşıyan tabloları hiç acımadan sattı. Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyet bir de kalkmış bizi iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi davranıyor."









ANNEM SATMADI

Emrah Karaca'nın açıklamalarına tepki gösteren İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise şunları söyledi: "Annem bahsi geçen eşyaları, Cem Karaca'yı sevenlere hatıra olsun diye verdi. Yani o eşyaları satmadı. O insanlar annemin hediye ettiği şeyleri müzayedelere satıyorlarsa annem yapabilir ki... Emrah Karaca insan etinden et koparmakta, anneme karşı üvey evlat terörü yapmaktadır."









İŞTE O EŞYALAR

Cem Karaca'nın Azeri büyük dedesi Muhtar Karaca'nın yadigarı olan kalpakların biri simli kumaş ve kuzu yününden, diğeri ise krem renkli keçeden yapılmış. Gövdesi çelik oluklu, kabzası ve kını ahşap üzerine metal geçmeli kamanın üzeri kabartma tekniğiyle desenli. Bu Kafkas kama ile Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'yla çektirdiği fotoğrafı var. Tablolardan biri Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'nın, diğeri babası Mehmet Karaca'nın yağlı boya tablolarından oluşmaktadır.

***

TÜRK MİMAR AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE…

Berlin'in en güzel sokağı Grunewald'da bulunan evin içinin ve dışının sanat eserine çevrilmesi Avrupa gündeminde. 'Alman mimarın Türkiye sevdası' başlıklı haberlere bakarken mimarın Nisa Akar olduğunu okudum.







Evin girişinde ve salonda Türk ressam İsmail Acar'a ait olan, Türk motifleri ile tasarlanan kaftanlar yer alıyor, ayrıca İstanbul ve Berlin ismini taşıyan iki tablo da evi süslüyor. Dekorasyonda bereketin simgesi 'nar' motiflerinin de kullanıldığı görülüyor. Avrupa'da birçok kişi, o mimar ile iletişime geçmek için uğraşıyormuş.