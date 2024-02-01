Tabela görünsün diye asırlık ağaca operasyon

CHP belediyeciliğinde yine ağaç katliamı, yine skandal... CHP'li Şişli Belediyesi, Nişantaşı'nın göbeğinde, dünyaca ünlü marka ve restoranların yer aldığı caddedeki asırlık bir ağacı tepesinden budadı. Dev gibi ağacın kesilerek boyunun kısaltılmasının sebebi ise tam bir rezalet: 5 katlı apartmanın 3. katına yeni açılan estetik ve cerrahi kliniğinin tabelalarının gözükmüyor olması...









Evet yanlış okumadınız, iddialara göre sırf kliniğin tabelası gözüksün, balkondan seyir görüşü açılsın diye ağaç, belediye görevlileri ve zabıtalar eşliğinde kesildi. Gözleri önünde ağacın katledildiğini gören esnaf ve vatandaş ise yaşananlar karşısında oldukça öfkeli...









Bu arada daha önce de İstanbul, İzmir, Muğla ve daha birçok CHP'li belediye asırlık ağaçları katletmesiyle vatandaşların tepkisini çekmiş ve bu skandallarla haber olmuştu. Nasıl bir belediyecilik bu anlamak mümkün değil!