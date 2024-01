ÖMER KARAHAN

'Şarkısı çalıntı çıktı' 'Mahkeme şarkının çalıntı olduğuna karar verdi' başlıklarını görüyoruz sık sık müzik dünyasında… Bazı dönemlerde bu konularla ilgili belli aralıklarla mahkemelerde davalar görülür. Mahkemeler de haliyle bilirkişi ataması yapar ve bir sonuca varır. Ancak bu durumla ilgili büyük bir boşluk söz konusu… Şöyle ki; mahkemelerin atadığı bilirkişilerin çoğu müzikle uğraşmayan yalnızca müziği teori olarak az bilen insanlardan oluşuyor… Yani flüt çalabilen bir gamda kaç nota var bilen oluyor sana bilirkişi… Zaten durumun böyle olduğu çalıntı şarkı haberlerindeki sonuçlardan çok net belli.







Bu durumu, işin ehli olduğuna inandığım gerçek manada bir müzik adamı olan Fettah Can ile konuştum. Fettah Can ismi müzik dünyasında yaptıkları ve yaşantısındaki duruşu ile herkes tarafından kabul gören bir isim… Fettah Can, "Maalesef durumne yazık ki şekilde ilerliyor. Kimler tarafından ehliyet aldıkları bilinmeyen bazı isimler, müzik davalarında bilirkişi olarak görev alıp yanlış tespitlere yol açıyor. En doğru ve yerinde karar için bence bu noktada gerçekten sanatçı olanların ve müzik otoritelerinin mahkemelerce bilirkişi olarak atanması lazım... Türkiye'nin herhangi bir ilinden birileri ortaya çıkıp bazı davalar açarak ismini gündeme getirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken birçok ünlü ismin emeğini gölgeliyorlar" dedi. Gerçekten Fettah Can haklı…







LÜBNANLI SANATÇI ARAMAM DEDİ

Lübnanlı kemancı Andre Soueid'in yurt dışında verdiği bir partideki binlerce kişiyi coşturduğu bir video çıktı karşıma… Herkes tek bir ağızdan şarkılara eşlik edip dans ederken bilindik bir ses geliyor biranda; İbrahim Tatlıses 'Aramam!' diyor… Andre Soueid öyle bir cover'a imza atmış ki 'Aramam' parçası dünya listelerinde birinci sırada yer alan bir şarkıyı dönüşüyor.







BÜTÜN ESNAF BURCU BİNİCİ'NİN PEŞİNDE

Son zamanlarda birçok ünlü ismin dahil olduğu yeme-içme programları malumunuz… Fenomenlerin restoran gezip tanıtmaları ünlüler ile başka bir boyut kazandı. Herkes eline mikrofon ve mini kamera alıp yiyip içip anlatıyor. Bu içeriklerde ben dahil hepimiz için bir rota oluştururken fayda sağlıyor. Bu durumla ilgili şimdilerde çok ilginç bir duruma rastladım. Gittiğim özellikle esnaf lokantalarında bana herkes Burcu Binici'yi soruyor. Onunla iletişime geçmek istediklerini anlatıyor. Burcu Binici tiyatro ve sinema oyuncusu… Erenköy'de gittiği semt pazarındaki seyyar dönercide yediği videoları paylaşması ve aldığı geri dönüşleri görenler çok şaşırmış. Burcu'nun samimi ve doğal haliyle montajsız yaptığı bu çekimleri, herkes çok beğenmiş.







SAHNE TOZU İYİ GELDİ

Oyuncu İlay Erkök, oyunculuk kariyerinde ilk kez bir tiyatro oyunu ile seyircisi karşısında… William Shakespeare imzalı 'Othello' oyununda Desdemona karakterini canlandıran Erkök, izleyicinin beğenisini topladı. Ocak ayı biletleri tükenen oyunun şubat ayındaki biletleri de tükenmek üzere… Oyunda Othello'yu Caner Cindoruk oynuyor.