ÖMER KARAHAN

Öğrenciler heyecanla karnelerini aldı. Milyonlarca öğrenci ve ebeveynler için sömestir tatili başladı. Durumu iyi olan ailelerin ilk tercihi mevsimden ötürü kar tatili… Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken dolup taşıyor.







Yaz aylarında Bodrum-Çeşme tatil rotalarından alışık olduğumuz fiyatlar buralar için de geçerli! Önce Uludağ'a bakalım. Pizza 1.250 lira, pide 700 lira, sucuk 500 lira… Kartalkaya'da günün çorbası 300 lira, bir bardak çay 100 lira, fındık lahmacun 230 lira, sıcak çikolata 300 lira… Erciyes ve Palandöken bu rotalar içinde nispeten fiyat olarak daha uygun.







Mesela burada lahmacun 250 lira, çorba ise 200 lira… Gösterişi sevenler için kar tipi loca yani iglo fiyatları saatlik 2 bin 500 liradan başlıyor… Bu arada restoranlarda servis ücretleri kişi başı ortalama 250-500 lira… Sezonda 4 ila 8 hafta iş yapan bu mekanlar fiyatları yüksek tutsa bile bu durum kimsenin umurunda değil. Önceki gün Uludağ'a ailesini götürmek isteyen bir arkadaşım otel aradı ama yer bulamadı. Çünkü rezervasyonlar günler öncesinden dolmuştu. Yani şu sıralar herkes kar tatilinde ve fiyatlar kimsenin umurunda değil.



Sanat eserinin oluşum evrelerine gönderme

Ülkemizin çok değerli 32 sanatçısının eserlerinden oluşan 'Esinti' sergisi açıldı. 12 Şubat'a kadar açık olacak serginin ev sahipliğini ve küratörlüğünü ise Ali Abbas Korkmaz yapıyor.







Sanatsal üretimin başlangıcından sonuna kadar bir sanatçının bir eseri meydana getirmesindeki tüm düşünce evrelerine gönderme yapan serginin Anita'daki açılışına, ünlü ressam İsmail Acar da katıldı. Sergide Acar'ın da bir eseri yer alıyor.



Eğlence ayağınıza geliyor

Anadolu Ateşi'nin ilk dansçılarından olan, dansçı kimliğinin yanında müzisyenliğiyle de bugüne dek çok sayıda projede yer alan Serkan Polat, "Walking Beat" projesini duyurdu.







Yürüyerek müzikleri çalan enerjik DJ ve konsepte uygun kostümler giymiş dansçılar, bir araya gelerek eğlenceli bir kortej oluşturuyor. Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ünlü futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'yi de sahneye çıkarmış ve oldukça ses getirmişti Polat… Yine ters köşe bir iş geliştirmiş.



Mevzu Yeni Başlıyor

Uğur Işılak, yeni şarkısı 'Mevzu Yeni Başlıyor' için kamera karşısına geçti. Sözü ve müziği Uğur Işılak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini







Enes Bilal Taşçı yaptı. Beyoğlu'nun arka sokaklarında çekilen klip özellikle gençlerin düşeceği bazı tehlikelere karşı uyarı niteliği taşıyor