ÖMER KARAHAN

Dün GÜNAYDIN'ın sürmanşetinde önemli bir haber vardı. İstihbarat servisinden gelen haberde "Murat Başaran, 2022 yılında gösterime girmesi planlanan 'Mahalle' isimli filmin müziğini yaptı. Söz konusu film DHKP-C terör örgütüne ait çıkınca, şarkıcı ve 2 kişi hakkında dava açıldı. Başaran, mahkemede filmin DHKP-C terör örgütüne ait olmadığını, sadece müzik yaptığını iddia etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Başaran hakkında DHKP-C 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verirken, filme müzik yaptığı için ''Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak'' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi" deniliyordu.







GÜNAYDIN'da bu haberi sayfalarına taşıdı. Ancak ertesi sabah Murat Başaran, haberde bahsedilen sanatçı Murat Başaran'ın kendisi olmadığını, bir isim benzerliğine kurban gittiğini açıkladı. Yaptığımız araştırmada ünlü popçunun haklı olduğu ortaya çıktı. Meğer 10 ay hapis cezasına çarptırılan kişinin popçu Murat Başaran değil, Mayki lakabıyla tanınan besteci ve müzisyen Murat Başaran olduğu anlaşıldı.







'MİLLİ DUYGULARLA BÜYÜTÜLDÜM'

Telefonda konuştuğum mağdur popçu Murat Başaran, büyük üzüntü içindeydi. Milliyetçi bir ailenin çocuğu olduğunu, yıllardır bu duygular içinde sanatını icra ettiğini söyleyen Başaran, yaşanan karışıklık nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını, sevenlerine ve ailesine karşı büyük mahcubiyet içinde olduğunu söyledi. Bu karışıklık nedeniyle Murat Başaran kadar bizim de üzgün olduğumuzu belirtmek isterim.







10 YAŞINDA 12 ÖDÜL KAZANDI

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Uluslararası Clara Schumann Piyano Yarışması'nda ülkemizi temsil eden 10 yaşındaki Türk piyanist Elif Naz Ertuğrul, büyük bir başarıya imza atarak üçüncü oldu. Belçika'da düzenlenen yarışmada üçüncülük ödülü alarak ülkemizi temsil eden Elif Naz Ertuğrul'un genç yaşına rağmen 12 uluslararası ödülü bulunuyor. Minik piyanistin en büyük hayali yurt dışında ülkemizi temsil eden ve başarılara imza atan bir piyanist olmak…

Piyanoya 5,5 yaşında başlayan Ertuğrul, günde 3,5 saat piyano çalıştığını bazen bu zaman diliminin arttığını hayatta en çok sevdiği şey olan piyanoya, derslerinden arta kalan zamanlarının neredeyse tümünü ayırdığını söylüyor. Devlet sanatçısı Gülsin Onay ile de çeşitli ustalık çalışmaları yapan Elif Naz Ertuğrul ayrıca Avusturya'da da Mozarteum Üniversitesi profesörlerinden ustalık dersleri aldı. Elif Naz Ertuğrul daha önce, 2023 yılı Temmuz ayında Viyana'da düzenlenen Beethoven Piyano yarışmasında birinci olmuştu.







TERAPİST EVLİLİĞİ KURTARDI

Eski voleybolcu Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, 2019 yılında evlendi. Bir süredir evliliklerinde çalkantı yaşayan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, Ekim 2022 yılında boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Birkaç kez terapiste giderek evliliklerini kurtarmaya çalışan çift, boşanma kararından vazgeçti. İdris Aybirdi, önceki gün Levent'te görüntülendi. Aybirdi, "Davayı tamamen geri çektik. Karşılıklı feragat ettik. Şu an ilişkimizde bir problem yok. Sorunlarımızı çözdük" dedi.







AVRUPA DEDİKLERİ…

İngiltere'de yaşayan bir Türk taksici, 2024 yılında İngiltere'de araba tamiri için kullanılan yöntemi paylaştı. Bir rahip aracın başına gelip araç sahibi kadını arabadan çıkarıyor. Sonra kaputu açıp kutsama yaparak arabayı tamir ediyor. Kadın sürücü de o anlarda haç çıkarıyor. Videoyu izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. Medeniyeti kıskanılan Avrupa'ya bakın… Söyleyecek söz yok!







EMNİYET ŞERİDİNİ SEVEN FUTBOLCU

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen Leandro Kappel, E5 karayolunda Maltepe'de seyir halindeyken emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle trafik polisi tarafından durduruldu. Görüntülerde Kappel'e 6 bin 439 lira ceza kesiliyor. Kappel, polisin konuşması sırasında o kadar rahat bir tavır sergiliyor ki sanırsınız suç işlememiş de forma imzalamak için durdurulmuş gibi… Bu arada futbolcu hemen kulüpteki tercümanı arayıp polise telefonu veriyor. Tercüman "Cezayı futbolcuya değil, plakaya ceza keser misiniz?" diye polise ricada bulunuyor. Polis ise "Suçu şahıs işledi, cezayı da şahsa kesiyoruz" diyerek görevini yerine getiriyor. Anlamadığım şu; bu Kappel, Hollanda doğumlu. Acaba emniyet şeridinden gidilmediğini bilmiyor mu? Kendi memleketinde bu suçu işlese adamın fişini çekerler!