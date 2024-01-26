ÖMER KARAHAN

Ajda Pekkan Zekeriyaköy'deki müstakil evini satmaktan vazgeçti. Satılığa çıkardığı günden bu yana yıllardır yılan hikayesine dönen bu 'satılık villa' mevzusunda Süperstar, hatıralarını ve anılarını korumayı tercih etti.







Yıllarca, evde geçirdiği günleri, kalabalık yemek masalarını, ailesi ve dostları ile geçirdiği zamanı düşünen Ajda Pekkan, son günlerde milyonlarca lirayı gözden çıkaran ciddi alıcılar olmasına rağmen maddiyatı değil, maneviyatı tercih etti. Pekkan'ın Zekeriyaköy'deki villası toplam bin 100 metrekare arsa üzerine inşa edildi ve kullanım alanı ise yaklaşık 960 metrekare. Özel olarak dekore edilen villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlik tarafından korunuyor.







Ajda Pekkan evde kaldığı günlerde her sabah 1 saat koşu bandında yürüyor, jimnastik hareketlerini tamamladıktan sonra da 30 dakika yoga yapıyor.







VAPURDA GÜRMAN KADİFELA DÜETİ

'Bizden biri' diye bir tabir vardır hani… Öykü Gürman da tam olarak bu tanıma uyan isimler arasında yer alıyor. 'Ey Halimi Soranım' şarkısı bugün çıkan Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam Kadıköy vapuruna binerek seyahat ederken çok güzel bir jest yapmış.







Vapur içinde geçimini müzikle sağlamaya çalışan Kadifela isimli müzisyenin yanına gidip şarkısına eşlik ederek büyük bir sürpriz yapmış. Sosyal medyada videoyu izledim. Ve samimiyeti çok hoşuma gitti. Müzisyen, Gürman'ı karşısında görünce şaşırıyor. Öykü Gürman'ı dinleyip çok sevdiğini dile getiren müzisyen, Öykü Gürman'ın söylediği 'Oy Beni Vurun' şarkısını söylemek istediğini belirtiyor. Gürman genç müzisyenin bu isteğini kabul ederek yere oturup şarkıya eşlik ediyor. Vapurda seyahat halinde olan herkes ise bu anlara tanıklık ediyor. Müzisyen arkadaş için güzel bir jest olmuş.







ŞARKISI KISA METRAJ FİLM TADINDA...

Alternatif sahnenin üretken isimlerinden Nerhan Hepşen, uzun bir aradan sonra 'Aşk İbadettir' projesiyle geri dönüyor. 11 şarkıdan oluşan 'Aşk İbadettir' ile teklilerin sürekli yayınlandığı bu çağda albüm yapma cesareti gösteren Nerhan Hepşen, ilk teklisi 'Velhasılıkelam' ile albümün açılışını yaptı. 'Velhasılıkelam aslında projenin yayınlanacak son şarkısıydı. Ancak son yıllarda yaşadığımız dünyayı saran tüm gelişmeler ve değişimler çerçevesinde çocukluğumun izlerini taşıyan bu şarkıyı 'Aşk İbadettir'in ilk teklisi olarak seçtim' diye yolculuğunu anlatan Hepşen, melodram alt yapısı ve şiir gibi sözleriyle bütünleşen 'Velhasılıkelam'ın, etnik bestesiyle dinleyenleri adeta kısa metraj bir filmin içine çektiğini söylüyor.







MERDİVEN ALTI ANGELINA JOLIE...

Bu estetik konusunun gerçekten cılkı çıktı. Kadın erkek fark etmeksizin her gün yeni bir ünlüyü değişik hallerde görüyoruz.

Estetik veya bazı dokunuşlar insan hayatında olabilecek ve büyütmeye gerek olmayan, kimseyi de ilgilendirmeyen bir durum… Ancak bu işi o kadar abartıyoruz ki bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Son olarak Umut Akyürek'in estetikli halini gördüm. Umut Akyürek 'Farklı makyaj ile fotoğraf çekimi' diyerek gelen tepkileri yumuşatmaya çalışsa da içimden yuh artık demek geliyor… Umut Akyürek bu operasyon ile Angelina Jolie'nin merdiven altı 56. replikası haline dönmüş… Bu konuda hep aklıma şu geliyor sizin hiç mi yakınınız, aileniz, eşiniz, dostunuz yok! Bunları yaparken kimse mi sizi uyarmıyor!