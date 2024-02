Sinan Akçıl Londra sokaklarını gezerek izlenimlerini anlattı: Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok

Londra’da tatil yapan Sinan Akçıl, gözlemlerini GÜNAYDIN’a anlattı. Ülkede asgari ücretin düşük, kiraların çok yüksek olduğunu belirten sanatçı “Avrupa’nın özenilecek hiçbir yanı yok. Hastaneler gün vermiyor, sokaklar evsiz dolu. Refahın yüksek olduğu algısı yaratılan Avrupa illüzyondan ibaret” dedi

Avrupa ülkeleri, son yıllarda ciddi ekonomik krizlerle boğuşuyor. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı yüzünden evsizlik sorunu her geçen biraz daha büyüyor. Mağazaların girişlerine, parklara, metro istasyonlarına veya metruk binalara sığınanların sayısı katlanarak artıyor.

Son verilere göre İngiltere bu konuda alarm veriyor. Yıllık olarak açıklanan Evsizlik Raporu'na göre; Londra'da gece dışarıda uyuyanların sayısı 333'e ulaşmış. Bu rakam 2022 yılında 187.

Evsizlerin sorunlarıyla ilgilenen hayır kurumları da, bir önceki yıla göre evsiz sayısının yüzde 23 yükseldiğini, bu sayının son üç ayda 3 bin 570'den 4 bin 389 kişiyi çıktığını tespit etti.







Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Ocak ayındaki iki haftalık soğuk günlerde bin 200'den fazla kişinin acil konaklama talebinde bulunduğunu bildirdi.

Bu sayı da geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu gösteriyor. Verilere göre 10 bin aile ise geçici bir yerde konaklıyor, yani her an onlar da evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya...

2023 yılında 1700'den fazla evsizin hayatını kaybettiği. İngiltere'nin bu sorununu, dünyaca bilinen önemli medya kuruluşları Guardian, Mirror, Daily Mail de haberlerinde ve kupürlerinde gündeme taşıyor.









İngiltere'de durum böyleyken, bir süredir Londra'da tatil yapan Sinan Akçıl'a ülkenin durumuyla ilgili kendi gözlemlerini sorduk. Avrupa'daki yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çeken Akçıl, İngiltere'de asgari ücretin düşük, kiraların çok yüksek olduğunu söyleyerek ekledi: "Orta halli, şehir merkezine uzak evlerin kirası bile 1000-1200 pound'dan (yaklaşık 45 bin TL) başlıyor.









Sokaklarda evsizler çok fazla." Akçıl, tatili sırasında Londra'nın ünlü caddelerindeki şaşaayı bir kenara bırakıp önemli medya kuruluşlarının da dikkat çektiği evsizlerin yaşamlarına da tanıklık etmiş. Evsizlerle oturup sohbet eden, onlara kahve ikramında bulunan Akçıl, ülkedeki hayat standardının ne kadar düşük olduğunu kendi gözleriyle de gördüğünü söyledi. Ünlü sanatçı, bu gözlemleri sonrasında "Sinan Akçıl Londra'ya, Paris'e yerleşti' diye bir haber okursanız inanmayın. Öyle bir şeyin olması imkansız... Gezmek, tarih, sanat, futbol dışında yaşam anlamında Avrupa'da özenilecek hiçbir şey yok" diyerek son noktayı koydu.









Akçıl bu sözleriyle, lüks mağazaların bulunduğu Oxford Street başta olmak üzere gündüzleri görkemli caddeleriyle modern ve refahın yüksek olduğu bir yaşam algısı yaratılan Avrupa'nın bir illüzyondan ibaret olduğunu göstermiş oldu.









DOKTOR 'AĞRI KESİCİ AL OTUR' DİYOR

Sinan Akçıl, İngiltere'nin sağlık ve eğitim konularında da sınıfta kaldığını vurguluyor... Akçıl, "Dün İngiliz bir arkadaşımla konuştum, ayağı ciddi şekilde burkulmuş. Doktor 'Ağrı kesici al otur' diyerek 18 Şubat'a randevu vermiş. Özel hastaneye giderse 2500 pound (Yaklaşık 95 bin TL) ödemesi gerekiyor. Asgari ücret 1800-1900 pound (yaklaşık 72 bin TL) civarı..." dedi.









Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ilkokul öğrencilerine zorunlu LGBT dersi okutulduğunu öğrenen Akçıl, bu konu hakkında da şaşkınlığını gizleyememiş, yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Arkadaşımın 9 yaşında bir kızı var. Eğitimi nasıl diye merak ettim. Düşünüldüğü gibi iyi ve rahat olmadığını söyledi. Okula LGBT dersi koymuşlar, inanamadım. 'Bu yaşta alıştırıyorlar' dedi arkadaşım. Çok kavga etmiş ama bir şey yapamamış. Okulların yeni kuralıymış. Kızı eve gelince tuhaf sorular sormaya başlamış babasına... Yuh dedim."