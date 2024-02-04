Sinan Akçıl Avrupa’daki mağdurların sesi oldu: LGBT dersi dayatılıyor

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın Londra seyahatinde şahit olduklarını anlattığı GÜNAYDIN’ın manşeti büyük ses getirdi. Avrupa’daki gurbetçilerimiz Akçıl’a mesajlar yağdırarak, LGBT konusu başta olmak üzere sıkıntılarını dile getirdi

Avrupa'da evsizlik sorunu her geçen gün daha da artıyor. Kiraların fahiş artışının ardından binlerce insan sokaklarda yaşamaya mahkum... LGBT derslerinin artmasından ötürü Hollandılar çocuklarını İslami okullara yolluyor. Yaklaşık 10 bin kişinin evsiz olduğu belirtilirken, bunların birçoğunun da çocuklu aile olduğu ortaya çıktı. Sinan Akçıl da geçtiğimiz günlerde Londra seyahatine gitti ve yaşanan drama şahit oldu. Ünlü şarkıcı, Avrupa'nın gerçeklerini GÜNAYDIN'a anlattı. Manşete taşıdığımız haber büyük ses getirdi. Gurbetçilerimiz Sinan Akçıl'a mesajlar yağdırdı.









İŞTE GURBETÇİLERİN SERZENİŞ DOLU PAYLAŞIMLARI









LEYLA KATIK ÇEVİREN "Viyana'da sağlık sektörü çökmüş durumda... Acile gitsen niye geldin diyorlar acılarla kıvransan da 3-5 saat arası bekletiyorlar. Doktorlar derseniz tecrübesiz bilgisiz hiçbir şey anlamıyorlar... Ben artık çocuklarım hastalanınca kendim tedavi etmeye çalışıyorum iyice zor durumda kalmadıkça doktora götürmüyorum."

KAYA.EYL.HAMZA "Sana helal olsun Sinan Akçıl... Ben Hollanda'da doğdum, 38 yıldır aynı! Sağlık konusunda büyük sorunlar yaşanıyor."









GÜLŞEN CAN "Gel de anlat Türkiye'dekilere... Batı özentisi ve Batıyı medeni zannediyorlar."

FADİME İZGIN ÇAKIR "Şu anda Fransa'da insanlar bunun için mücadele veriyor maalesef ki yüzde 3 oranında maaşa zam yapılıyor insanlarla dalga geçiyorlar."

ÜMRAN ÖZBEY "Almanya'da durum aynısının tıpkısı... Ağrı kesici harici ilaç asla verilmiyor onu da çoğu doktor git kendi paranla eczaneden al diyor reçeteye yazmıyor."







FİKRİ VATANSEVER

"Türkiye cennet, Almanya da aynı İngiltere gibi bitik..."



SEVGÜL DURMUŞ

"Biz de Fransa'dayız. İngiltere'den pek farkı yok. "



