ÖMER KARAHAN

Efsane sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi bir kez daha birbirine girdi, GÜNAYDIN bu gelişmeyi dün manşetine taşıdı. Oğul Emrah Karaca, 'Cem Karaca'nın hatıralarını satıyor' diyerek üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef alan açıklamalar yapınca, İlkim Karaca'nın kızı Martı, annesini savunup üvey abisini suçladı.



ÖZÜR DİLEYECEK

Martı Balamir, Emrah Karaca'ya yönelik hukuk mücadelesi başlattıklarını söyleyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Balamir, "Biz Emrah Karaca'nın yalanlarına ve iftiralarına yetişemeyiz. Onlar için çocuk oyuncağı olmuş bu iş artık... Sırf bu kaba ve saygısız tavrı bile Karaca ailesinden olmadığının ispatı zaten... O naif, sanatkar aileden olan bunları yapmaz, yapamaz... Büyük iftira... Kendisine saygısı yok ki Emrah Karaca'nın başkasına olsun... Karşılığını hukuk önünde hesap vererek ödeyecek" diyerek devam etti:









"Cem Karaca'ya en büyük saygısızlıkları o hayattayken yapan insandan ne beklenir ki... Hadsiz Emrah Karaca, 20 senedir kendi yazıp oynadığı yalan ve mağduriyet tiyatrosu için, anneme attığı tüm iftiralar için önce tüm Türkiye'den ve İlkim Karaca'dan özür dileyecek, 20 senelik mağduriyet yalanına son verecek. İnsanları kandıramayacaklar artık... Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca ile bile mahkemelik olan bu insanların yıllardır bitmek bilmeyen kini şimdi de bitmeyecek, çok belli... Toto Karaca ve babası Mehmet Karaca, Almanya'ya Cem Karaca'ya yazdığı mektuplarda Emrah'ın annesi için demişler ki; 'Biz bu kadınla baş edemiyoruz ancak sen gelince halledebilirsin.' Koskoca Karaca ailesi baş edememiş, biz nasıl baş edelim bu insanlarla, bu zihniyetle... Hadsizler ordusu ile savaşıyoruz, aylardır büyük bir hukuk savaşı veriyoruz. Bu hadsiz insanlar sağlığında Cem Karaca'ya neler yapmadılar... İlkim Karaca onlar için çıtır çerez..."

Hep birlikte göreceğiz bu işin sonu neye varacak...



AKTİVİST DEĞİL ARAKÇI...

Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümü dolayısıyla ustanın şarkılarını, röportajlarına, belgesellerine fokuslandım birkaç gündür... Ve tabii ki hakkında yazılan yazılara... Beni derinden etkileyen yazı; 2021 yılında GÜNAYDIN Yazı İşleri Müdürü Yusuf İzel'in kaleminden dökülen 'Beni babamın koynuna defnedin' oldu.







Tekrar tekrar okudum. Sonrasında sosyal medyada dolaşırken 'Natali Avazyan' isimli bir kullanıcının bu yazıyı kendisi yazmış gibi paylaşıp gelen yorumlara teşekkür etmesine denk geldim. Gerçekten inanamıyorum ve yuh artık diyorum...







Şarkıların, filmlerin, kitapların, kliplerin, dizilerin her şeyin çalındığı haberlerini gördükten sonra yazının çalınmasına da şahitlik ettim ya artık ölsem de gam yemem! Natali Avazyan kendisini bir de aktivist olarak tanıtmış, bence arakçı olarak profilini güncellemeli... Pes...







YERLİ VE MİLLİ BAŞARI

Müzik kariyeri ve sanatçı kişiliği ile beğeni toplayan bir isim Fettah Can... Ürettiği eserler sanatçıların zirve şarkılarını oluştururken icra ettiği parçaları binlerce hayranı tek bir ağızdan söylüyor... Fettah Can, uzun zamandır 'yerli ve milli' bir iş ile ticarete atıldı.







Türkiye'de ve dünyada farklı lokasyonlarda hizmet veren uluslararası alternatif bulut platformu sağlayıcısı DTG ile atılımını sürdüren Fettah Can'ın, ortağı Tolga Dinçer'in 'Forbes Teknoloji Konseyi'ne kabul edildiği haberlerini gördüm. Doğru ve iyi her zaman hak ettiği değeri görüyor. Yolu açık olsun...







İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Selçuk Demirel'in 'Yerle Gök Arasında' adlı kişisel sergisi 16 Şubat-9 Nisan tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi Taksim'de, sonra da Ankara'da görülebilir. Sergi çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğini konu alıyor.