ÖMER KARAHAN

Efsane sanatçı Cem Karaca'nın 20'nci ölüm yıldönümünde, ailesi bir kez daha birbirine girdi, GÜNAYDIN bu konuları manşetine taşıdı. Oğul Emrah Karaca, 'Cem Karaca'nın hatıralarını satıyor' diyerek üvey annesi İlkim Karaca'yı hedef almış ve 'Aile yadigarı olan Kafkas kamayı müzayedede sattı' iddiasını gündeme getirmişti...









İlkim Karaca'nın kızı Martı Balamir ise o kama ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ortaya koydu. Martı, "Emrah Karaca'nın annesi Feride Balkan, o Kafkas kamasını evden aşırıp gidip Bakırköy'de kuyumcuya sattı. Üstelik Cem Karaca'dan habersiz şekilde bunu yaptı. O kuyumcu ise bir konserinde o kamayı Cem Karaca'ya geri getirdi ve parasını da almadı. 'Sizin aile yadigarınız Cem Bey' diyerek kamayı Cem Karaca'ya hediye etti. Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'da o konserdeydi... Ve anne oğul o konserde kama ile poz verip fotoğraf çektirdi" açıklamasında bulundu.

Bu konu belli ki daha çok su kaldıracak ama benim şu an merak ettiğim o kama şu an nerede veya kimde?



'HİZMET İÇİN GELİYORUZ'

20 yıl Bozcaada Belediye Başkanlığı görevini sürdüren 10 yıldır da inzivada olan Mustafa Mutay, tekrar bu göreve talip. Mutay, AK Parti Bozcaada Belediye Başkan adayı...







Mutay, "Hizmet için geri döndük. Bozcaada'nın güzelliklerini yeniden ortaya çıkaracak, insanlarımızın mutluluğu için elinden geleni yapacak bir ekiple buradayız. Devlet desteğiyle adada büyük değişim ve gelişim sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Hizmet kavramı gerçekten AK Parti ile özdeşleşmiş durumda... Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşlar AK Parti'ye hizmet konusunda güvendiklerini açıkça ifade ediyor.



HEPSİ BİRER 'TESTERE' OLDU

Birçok ünlü ismin modacısı olan Pınar Kerimoğlu, dijital mecrada ünlüleri konuk aldığı sohbet programlarına başladı. Kerimoğlu enerjisi oldukça yüksek bir isim... Haliyle konuklar da onun bu enerjisine kapılıp ne var ne yok konuşuyor...







Emel Yıldırım'ı konuk aldığı programa denk geldim. Kerimoğlu, Yıldırım'a "Mustafa Sandal, Gökhan Özen, Rafet El Roman ve daha birçok ünlü erkeğin yaptırdığı estetik operasyonları nasıl buluyorsun?" diye sordu. Emel Yıldırım da cevabında öyle bir benzetme yaptı ki izlerken koptum. Yıldırım, "Onları dünyaca ünlü korku film serisi 'Testere'deki başrol John Kramer nam-ı diğer Jigsaw'a benzetiyorum" dedi. Gerçekten doğru tespit...



HELAL OLSUN!

Sekiz ay önce pankreas kanserine yakalanan Tanyeli için yapılan moral gecesi son günlerde magazin dünyasında sanatçıları kenetleyen güzel bir organizasyondu... Sanat dünyasından birçok isim ünlü oryantale moral vermek amacıyla konuk oldu.







Bu geceyi organize eden kişi bir dönem 'Sert erkeklerin' kol gezdiği İstanbul gece hayatında hanım ağa olarak nitelendirilen bir isim olan Türkan Şerbetçi... Şerbetçi kendisi için kullanılan 'Ana, Abla' sıfatlarının hakkını verdi.



FRAGMAN YIKTI GEÇTİ

Duayen oyuncu Erkan Can'ın başrolünde olduğu 'Meşru Gayrimeşru', 1 Mart'ta vizyona giriyor.







Dolandırıcıların kullandığı hakim-savcı tezgahını konu alan komedi filminin Müslüm Gürses'in 'Kısmetim Kapanmış' şarkısının yer aldığı fragmanı yoğun ilgi gördü.