ÖMER KARAHAN

Sevgililer Günü geldi geçti... Sevgililer aşklarını ifade edebilmek için birbirleri ile kıyasıya bir yarış içerisindeydi... Çiçekler, mücevherler, yemekler havada uçuştu. Tabii burada önemli olan küçük büyük fark etmeden yapılan bu jestler gerçekten samimi ve içten miydi? Öyle ya aşk, karşılığı objeler ile sığdırılamayacak kadar kıymetli bir duygu... Bu durumları sahici sayarak bugünü yalnız geçirenlerin birkaç komik mavrasına yer vermek istedim...







"Sevgi neydi, sevgi emekti... O zaman Emekliler Gününüz kutlu olsun."

"Sevgililer Günü'nde sevgilin yok diye üzülme... Unutma Kabotaj Bayramı'nda da gemin yoktu, o zaman üzülmüş müydün?"

"14 Şubat'ta sevgilisi olmayan kadın ve erkekler Varlık Fonu'na devredildi."



Kalp kalbe karşı...

Son dönem yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan Mine Kılıç, sürpriz projeler için yakında ekrana geçmeye hazırlanıyor. Küçük yaşlardan beri mutfakla haşır neşir olan oyuncu, en zor yemekten tatlılara kadar her şeyde artık usta olduğunu ve dostlarını yemeklerinden kurulu sofralarda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu açıklamıştı.







Özellikle makarna yaptığı videoları büyük beğeni kazanan Kılıç, geçtiğimiz günlerde bir marka firması ile anlaşmaya imza attı. "En sevdiğim yemek makarna" diyen Kılıç, İtalyan usulü yaptığı yemeği sosyal medya hesabında paylaştı. Makarnayı çalışma arkadaşları ile de paylaşan Kılıç tam not aldı. Kalp kalbe karşı dedikleri bu olsa gerek...



Aman diyorum...

Uzak Doğu'dan değişik videolar hepimizin önüne çıkıyor. İlginç bir mutfakları var, değişik ürünlere ve yemek pişirme tekniklerine sahipler...

Geçen gün bir omlet videosu gördüm. Birçok çeşidini yaptığımız omletin çörekotu versiyonunu karınca ile yapıyordu aşçı... Aşçının karıncaları yakalayıp suda kaynatıp süzgeçten geçirip yumurtaya katıp afiyetle yediği videoyu gözlerimi açarak izledim.







Sonrasında yapılan yorumları okudum. Birçok restoranda değişik şovlara maruz kaldığımız için 'Karınca mübarek hayvandır' diyerek yemeğe katacak aşçılarımıza bir kullanıcıdan uyarı geldi:

"Karıncanın içinde formik asit bulunmaktadır. Formik asit tahriş edici korozif bir karboksilik asittir. Denemeyin!" Aman dikkat..



Deprem üzüntüsü film olacak

1999 depreminde annesi, babası ve küçük kardeşini kaybeden bir isim İhsan Gündoğdu... 2004 yılında katıldığı bir yarışmada tanınmış ve halk müziği türünde ve arabesk şarkılar çıkarmıştı.







Gündoğdu, 12 yıl aradan sonra 'Harla' şarkısıyla pop müzik dünyasına döndü. Bu arada Gündoğdu, önümüzdeki günlerde hayatını film yapmak istediğini söyledi.