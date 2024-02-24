ÖMER KARAHAN

Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. O çalışma ve vaatlerden birindeki 'Dünyada örneği olmayan' ifadesi dikkatimi çekti. Nedir, ne değildir diye bakınca 'Üsküdar Çocuk Köyü' projesi olduğunu gördüm. Üsküdar'ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bugüne dek yaptığı sayısız hizmetle adından söz ettiren bir isim... 'Üsküdar Çocuk Köyü' projesinin detaylarını da inceledim...







Alan genel olarak 'Eğitim Teması' ve 'Orman Teması' olarak iki kısımdan oluşuyor. Eğitim teması kısmında; köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark bulunuyor.







Orman Teması'nda ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, macera parkı, bilyeli araba parkuru yer alıyor. Çocukların ekip biçebileceği tarım alanları ve çiftlik hayvanlarını (at, eşek, inek, koyun, kuzu, tavuk, horoz vb.) gözlemleyebilecekleri ortamlar da oluşturulmuş.







Çocuk Köyü'nde çocukların; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşamaları ve aileleri ile birlikte köy hayatını deneyimleyerek daha kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Ailelere de, çocuklarını eğlenirken öğrendikleri bir ortamda gözlemleme olanağı sağlanmış olacak.

Gerçekten iyi düşünülmüş bir proje... Hilmi Başkan ve ekibini kutluyorum.



KORKUTUCU VURDUMDUYMAZLIK

Eda İynemli, eşi Orçun İynemli tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuş GÜNAYDIN bu haberi manşetten duyurmuştu. Olay sonrasında Eda İynemli, "Şiddete tüm ailesi şahit" diyerek eşinin kardeşi Aras Bulut İynemli başta olmak üzere ablası ve aile üyelerinin de bu üzücü olaya tanıklık ettiğini söyledi. Aklıma takıldı ve tarihlere bakayım dedim...







Orçun İynemli'nin Eda İynemli'ye şiddet uyguladığı tarih 22 Ekim 2023... Eda İynemli olayın ardından şiddet iddiasıyla şikayetçi oluyor. Ancak bu durum ailenin gerçekten umurunda olmamış ki, ertesi gün maaile toplanıp Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı filmin galasına gidiliyor.







Gerçekten bu kadar vurdumduymazlık korkutucu... Ailenin gelini kulak zarı patlayana kadar dayak yiyor, bu olaya tüm aile üyeleri şahitlik ediyor ama kimse umursamıyor. Bu isimler ünlü olmasa ve bu olay Müge Anlı'nın programında yer alsa ana haberlerin gündeminden düşmezdi eminim...



9/8'LİK SEÇİM ŞARKISI: ABE YETER ARTIK!

MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un Roman ezgileriyle hazırladığı seçim şarkısını dinledim. Hani derler ya 'cuk oturdu' diye tam o cinsten... Vatandaşın yıllardır yaşadığı alt yapı ve hizmet sorunlarına dikkat çeken şarkı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.









"Otogar ne oldu bitti mi? /Havan mı söndü, başın mı döndü, yoksa cicim ayları geçti mi? /Nerde o vaatlerin söyle, bu kentin hali ne böyle? /Lafta hizmet olmuyor öyle, abe yeter artık, hadi yeter artık..."