ÖMER KARAHAN

Ahmet Kaya, 16 Kasım 2000 yılında ülkesinden uzakta, Paris'te hayata gözlerini yummuştu. Kaya'nın ölümünün ardından iki sinema filmi çekildi. Bunlardan iki 2019 yılında çekilen 'İki Gözüm Ahmet' diğeri ise 'Ahmet'in Türküsü… Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, bu iki filmin de hayata geçirilmesine karşı çıktı. Çünkü iki yapım da içine sinmemişti. Bu arada pek çok sanatçı Gülten Kaya'nın kapısını çalıp, ondan Ahmet Kaya şarkısı istedi ama o eşinin mirası için titiz davrandı. Ve aradan geçen bunca yıldan sonra Gülten Hanım, eşinin son mirasını teslim edebileceği bir isim buldu. O isim; Ali İhsan Tepe…







Kaya'nın sürgün günlerinde kaleme aldığı 'Siz Yanmayın (Sürgün)' isimli şarkısı, vefatından 24 yıl sonra, uzun yıllardır Avrupa ve İngiltere'de sahne çalışmalarını sürdüren müzisyen Ali İhsan Tepe'nin yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

Gülten Kaya'nın gösterdiği hassasiyete uygun bir şekilde hazırlanan şarkı, Ahmet Kaya'nın kurduğu müzik ve yapım şirketinden çıktı. Ali İhsan Tepe ise bu şarkının Ahmet Kaya'ya bir saygı, bir vefa anlamı taşıdığını söylüyor. Ben dinledim ve çok beğendim. İşte 'Siz Yanmayın (Sürgün)' şarkısının kalplere dokunan o sözleri…







Ağlama, bu günler gelir de geçer babam

Ağlama, bu dertler elbet biter babam

Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet

Ben yandım sen yanma, Allah aşkına

İki damla gözyaşımla

Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi

Kırdılar azarlarla

Sürgünlere yolladılar

Sabah dörtte yağmurlarla

Ben yandım

Siz yanmayın, Allah aşkına!



BU KADAR ARA NİYE?

Gerek duruşu, gerek sesi ile yıllardır müzik sektöründe sevilen ve saygı duyulan bir isim Elif Karlı... 5 yıl aradan sonra da 'Adaletsiz Seçim' şarkısını yeniden seslendirdi. Karlı gibi isimlerin 5 sene müziğe ara vermesi bence müzik sektörü açısından üzücü…







Çünkü Türk müziğinde asıl önemli olan 'müzik' son yıllarda kaoslardan, skandallardan geri planda kaldı. Müziği seven, sadece şarkı dinlemek isteyen biri olarak Elif Karlı gibi sanatçıların ara vermeden şarkı çıkarması belki de bu saçma gündemde müziği ön plana çıkarabilir. Müziği ayakta tutacak olan kaos veya skandallar değil, iyi seslerdir!



ULUSLARARASI PROJEYLE GELİYOR

Öykü Çelik, Londra'ya dil eğitimi almak için gitti. Dilin sadece iletişim aracı olmadığı, aynı zamanda bir oyuncunun sınırlarını genişletmek için de bir araç olduğunu düşünürsek Çelik'in kendi için yaptığı bu hamle oldukça mantıklı…







Dil eğitiminin yanı sıra şehrin kültüründen ve enerjisinden de ilham almak oyuncu için önemli bir vizyon çünkü. Yaptığı görüşmeler sonucunda global bir projeye imza atma noktasında olduğunu öğrendim Öykü Çelik'in. bu hem kendisi hem de ülkemiz için güzel bir gelişme...