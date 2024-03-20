‘23 ülkeye iyilik ve umut götürdük’

Dünyanın birçok köşesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Umuda Koşanlar Derneği, ramazanda da umutları yeşertiyor. 23 ülkede yardım çalışmaları yapan derneğin kurucusu Gamze Özçelik, “Gazze’deki soykırım, Sudan’daki savaş moralimizi bozuyor ama inancımızı kaybetmiyoruz” dedi

Türkiye yıllardır tüm dünyanın en kötü gününde yardımına koşan ülke olarak gösteriliyor. Küresel İnsani Yardımlar Raporu'na göre Türkiye; en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında zirvedeki yerini korurken, 'dünyanın en cömert ülkesi' olarak biliniyor.









Türkiye, devlet nezdinde birçok kurum ve kuruluşuyla dünyanın dört bir yanına maddi, manevi yardımlarını sürdürürken, bireysel olarak dernek ve vakıflarla da zor durumda olanın yardımına koşuyor. Bu yardım çığlıklarına kulak veren derneklerden biri de Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği...









Ramazan ayının ilk 10 gününde Umuda Koşanlar Derneği; Gazze'de, Burkina Faso'nun Vagadugu şehrinde, Filipinler'in Marawi şehrinde, Endonezya'nın Açe bölgesinde, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesi Faryabi mülteci kampında, Somali'de, Hindistan'da, Nijer'in Tillaberi, Dosso, Niamey şehirlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Fitre, zekat, fidye dağıtımından iftara, erzak yardımından çocuklar için hazırlanan çantalara, hurma dağıtımına kadar birçok kişiye destek veren dernek, en ihtiyaçlı bölgelerde umutları yeşertiyor.









Derneğin kurucusu Gamze Özçelik, yardım çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Umuda Koşanlar Derneği olarak bu ramazan ayında da ülkemiz dahil 23 ülkede yine iyilikte, birlik beraberlikte ve umutta buluşuyoruz. Biliyorsunuz Gazze'de yaşanan soykırım, onun dışında Sudan gibi ülkelerde yaşanan iç savaş ve yokluk, Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm gibi dünyanın birçok köşesinde yaşanan sıkıntılar yüzünden ekip olarak hepimizin morali çok bozuk...







Ama biz umudumuzu, inancımızı kaybetmiyoruz. Bu yolda, iyilik yolunda, Allah rızası yolunda, elimizden geleni en iyi şekilde yapmak için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz inşallah... Bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin de desteğiyle... Tüm İslam aleminin ramazanı mübarek olsun. Bu ramazanda da iyilikte buluşuyoruz."