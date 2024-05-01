ÖMER KARAHAN

Kalp krizi nedeniyle vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın cenaze namazı, geçtiğimiz hafta Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı. Cenazeye Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu, Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.







Cenazede yine öne çıkan ise ünlüler ile selfie çılgınlığı oldu! Ama bu sefer bambaşka bir boyuta taşınmıştı olay. Artık ünlüleri video ile yayına alıp mini röportajlar yapan tipler cenazeyi sardı. İnsanlar acısını yaşamaya çalışırken orada elinde telefon canlı yayın açıp ünlü ile soru cevap yapan 'cenaze sülükleri' insanların acısını göz ardı edip izlenme derdine düşüyor. Ne diriye ne ölüye saygı yok anlayacağınız.







Mehmet Ali Yılmaz'ın cenazesinde yakın dostu Orhan Gencebay elinde baston ayakta duramayıp acısını yaşamaya çalışırken değişik tipler Youtuber, influencer, fenomen kisvesi ile tacizde bulunuyor. 'Ünlüleri son yolculuğa uğurlayan' gibi saçma sapan isimler de bulan bu sülükler, daha önce usta oyuncu Şener Şen'i, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çıldırtmış, Oya Oydoğan'ın cenazesinde oğlu Gurur Aydoğan'ı sinirlendirmiş, Harun Kolçak'ın cenazesinde tabutla fotoğraf yarışına girmişti. Umarım bu delilik bir an önce son bulur.



YENİ NESİL MEHTERAN GELİYOR

Dünyanın en eski askeri bandolarından ve Osmanlı Devleti'nin sembollerinden Mehteran, Anatolia Flarmoni Senfoni Orkestrası'nın 21. yüzyıl frekansına uygun dokunuşuyla yeni bir boyut kazandı. 'Barış Savaşçıları'nın müziği olarak yeni bir formda bestelenen ve yorumlanan eserlerin kayıt ekibinde Hollywood filmlerine imza atan dünyaca ünlü müzisyenler de yer aldı. Aralarında Ceddin Deden'in ve 6 yeni bestenin yer aldığı eserler, Türkiye'nin kültür elçiliğini yaparken, müzikalitesi ve 'barış' mesajıyla da global arenada ses getirecek.







Yeni nesil mehteran kayıtları Bulgaristan Ulusal Radyosu Stüdyo 1'de dünyaca ünlü müzisyenlerle tamamlandı. Orion Yapım'ın destekçisi olduğu projenin müzik yönetmenliğini Ayhan Özel, aranjesini Ayhan Özel ve Tolga Tümözen birlikte üstlendi. Hollywood müzisyenlerinden övgü dolu yorumlar alan eserler, insan temasına odaklanıyor. Projenin vokal kayıtları yetenekli opera sanatçılarıyla ve 64 kişilik dünya çapındaki müzisyenlerden oluşan senfoni orkestrasıyla gerçekleştirildi. Ayhan Özel, "Projemizin Türkiye'nin zengin tarihini ve kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmaya destek olacağına inanıyoruz" dedi. Mehteranı tüm dünyaya tanıtmak adına muhteşem bir proje...



FİLM GİBİ!

Gündemde her gün yer alan dolandırıcılık hikayeleri o kadar benzersiz ki, bazen senaristlerin sadece gazete okuması, aynı anda dizi ve sinemaya hikaye bulmalarına yetebiliyor. Önceki gün gazetede İngiltere'de yaşayan Eyüp Mermutlu'nun; Kıbrıs, Gürcistan, Bulgaristan, Letonya, Monte Carlo ve İngiltere'de bulunan kumarhanelerde Türk ve yabancı vatandaşların yanına gittiği, kendisinin de kumarhane işleriyle ilgilendiğini belirtip yüksek getiri vaadiyle insanları dolandırdığı ortaya çıktı.







İlk belirlemelere göre 25 milyon dolarlık bir vurgun var ortada. Aralarında iş adamı Aslan Özer ve 20'ye yakın mağdurun paralarına ne olduğunu güzel bir senarist kadrosunun elden geçirmesiyle önümüzdeki günlerde vizyonda görürsek hiç şaşırmam doğrusu...



HAYVANSEVERLER BURADA

Günümüz dünyasında gelişen teknolojinin doğru kullanılması ile ne kadar güzel oluşumların ortaya çıktığını görebiliyoruz. Buna örnek olarak sizlere Türk yapımı sosyal medya platformu Meehou'dan bahsetmek istiyorum. Hayvanseverlerin çeşitli hayvan türleri hakkında bilgi paylaşabilecekleri, fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunabilecekleri ve bir araya gelebilecekleri bir platform bu.







En dikkat çekici özelliği ise kullanıcıların konumlarına en yakın veterinerleri bulmalarına olanak tanıyan bir hizmet sunması... Platform, evcil hayvan sahiplerine yönelik eğitim seminerlerinden, doğa yürüyüşlerine kadar çeşitli etkinlikler düzenliyor.



'B'AŞKA ŞARKILAR'I İLK KEZ SÖYLEDİ

Türk popunun güçlü seslerinden Göksel, Harbiye'de konser verdi. Göksel, gecede 2 saat sahnede kalırken, yeni projesi 'B'Aşka Şarkılar'ı da ilk kez canlı olarak seyirci ile paylaştı. Göksel projesi hakkında "Çok sevdiğim şarkıları söyledim, ağırlıklı Türk Sanat Müziği eserlerini barındırıyor. Bunlar benim çocukluğumda babamın sesinden duyduğum ve kulak aşinalığı edindiğim şarkılar.







Benim hayatımda, keza sizlerin de hayatında derin iz bırakan şarkıları söylemek istedim" dedi. Sanatçı, konserinin ikinci yarısının açılışını 'B'Aşka Şarkılar'dan, 'Bir İhtimal Daha Var', 'Affetmem Asla Seni' ile yaptı.