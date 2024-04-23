ÖMER KARAHAN

Dilara G.'nin babalık davası açtığı, ardından da yapılan babalık testine itiraz edip yenilenmesini istemesi Uğur Dündar'ı fena kızdırdı. Dündar önce konuyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi, ardından da gerçeği arayan meslektaşlarına hakaret ederek hayali düşman senaryoları yazmaya başladı.



GERÇEK ORTAYA ÇIKAR

Uğur Dündar, sesini yükselterek karşısındakileri sindirmek, kudretli zamanlarında olduğu gibi herkesi hazır ola geçirmek istiyor. Ama unuttuğu bir şey var; artık güçlünün güçsüzü ezdiği o eski Türkiye yok! Ve çok sevdiğim bir laf var; Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır! Dündar hakkındaki şu ciddi iddialara tatmin edici cevaplar vermeli:









Dilara G.'nin DNA raporunun alınması sırasında prosedürün ihlal edildiğine dair iddiaları mı Dündar'ın huzurunu kaçırdı. Yoksa Dündar'ın uykularını kaçıran şey; yeni bir DNA testi yaptırmak mı? Zira ikinci testte ilkinden farklı sonuçla karşılaşan başka ünlü isimler var.

Dündar, Dilara G.'nin annesi Suphiye Orancı'yı hiç görmediğini, hiç bir araya gelmediğini üstüne basa basa söyledi. Ancak Suphiye Orancı'nın İzmir'de yaşayan teyzesinin kızı N. H. diyor ki; "Suphiye'nin Uğur Dündar ile Yeşilköy Çınar Otel'de görüştüğüne şahidim!" Bugüne kadar bu durumu inkar eden Dündar bakalım buna ne diyecek?









Uğur Dündar, daha önce hiç görmediğini söylediği Suphiye Orancı hakkında dün aşağılayacı, iğneleyici bir ifade kullandı: "Hırsızlıktan cezaevinde yatmış, (Daha fazlasını söylemek istemiyorum) bir kadının yalanları…" Dündar, Suphiye Orancı hakkında neden ağız değiştirdi. Yoksa gerçeklerin ayak sesleri Dündar'ı korkuttu da yapacağı savunma değişikliği için zemin hazırlamak için mi Suphiye Orancı hakkında bu uygunsuz ifadaleri kullandı?

Yıllardır 'kadının beyanı esastır' şiarıyla hareket ettiğini savunan Uğur Dündar, sıra kendine gelince neden agresifleşiyor, kendine sorular sorulmasını neden hazmedemiyor?

