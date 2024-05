ÖMER KARAHAN

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder'in model-oyuncu kızı Gloria Sophie Burkandt, 'Abgehoben' isimli bir kısa film çekti. Şu anda New York'ta oyunculuk eğitimi alan Burkandt, filmde 'Emma' karakterini canlandırıyor. Bilim- kurgu tarzında olan kısa film, modern geleceğin baba-kız dramasına değiniyor.







Film 2030'da uzay turistleriyle dolu bir uzay istasyonunda geçiyor. Gemide süper zengin bir şirket sahibi ve kızı Emma da var. Dünyanın yörüngesinde dolaşırken ikisi arasındaki konuşma, Emma'nın erkek arkadaşıyla yaşamak istediği hayat etrafında şekilleniyor. Ve seyirci baba-kızın çatışmasına şahitlik ediyor. Tüm Almanya'nın konuştuğu bu filmle ilgili Alman basınında Gloria'nın babasıyla gerçek hayatında yaşadığı çatışmaya değindiği yönünde iddialar yer alıyor. Yakın zamanda Türkiye'de olan ve ülkemize olan sevgisini her fırsatta dile getiren Gloria'nın o dönem Türk bir sevgilisi olduğu ve babasının bu ilişkiye de karşı olduğu söyleniyordu.









Bu arada yapılan anketlerde Söder'in Almanya Başbakanı olacağı konuşulurken Gloria'nın Türkiye ve Türklere olan sevgisi de ırkçı kesim tarafından eleştirilere maruz kalıyor.

Kısa filmde Gloria belki de kendi babasıyla olan çatışmasına yer vermiştir kim bilir?



'BİNLERCE MASUMUN YOK OLMASINI ENGELLEYEMEDİK'

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli, Yurt İçi Vefa Ödülleri'ne layık görüldü.







Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almak için sahneye çıktığında salonda Kekilli'nin 'Yıkılasın İsrail' şarkısı çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de sohbet eden Kekilli, ödül konuşmasında şunları söyledi: "Her insan kendi türünün bir parçası olmakla beraber aslında kendi içinde de endemik bir varlıktır. Çünkü her insanın kendine ait bir sesi, görüntüsü ve kültürü vardır. Bu da ömrünün baharında hayattan koparılan hiçbir insanın yerinin dolduramayacağı anlamına gelir. Maalesef Filistin'de bir daha asla sesini duyamayacağımız, gülüşünü göremeyeceğimiz binlerce masum insanın yok olmasını engelleyemedik! Ve tüm dünya bu katliamı izlemeye devam ediyoruz. Aslında kendi kendimizi yok ettiğimizin farkında bile değiliz."

Duyarlılık noktasında her zaman önde olan isimlerin başında gelen Kekilli'nin sözleri o kadar doğru ki..



SANATÇILARIN YENİ KONSER ROTASI

Ünlü popçu Demet Akalın'ın 19 Mayıs'ta binlerce kişinin izlediği Bursa konseri hâlâ konuşuluyor. Cumhuriyetin 100. yılında açılan Downtown Bursa'da gerçekleşen konserin izleri hafızalardan silinmeden yaz boyunca birçok ünlü sanatçının da aynı AVM'de hayranlarıyla buluşacağını öğrendim.







Bursa'yı yeni konser rotası olarak takvimlerine ekleyen ünlü şarkıcılar, açık havada verecekleri konserlerle hayranlarına müzik ziyafeti çekecek.



3'Ü BİR ARADA

Yakın zamanda Haluk Bilginer ile bir araya gelen ve tiyatro sahnelerinde olması yönünde ustadan tavsiye alan Aslı Turanlı'nın, yeni bir reklam anlaşması yaptığını öğrendim.







Milyonluk anlaşma ile tiyatro oyununu askıya alan Turanlı, yeni sezonda da dizi projesi ile ekrana gelecek.