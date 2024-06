Bayramlarda çocukların neşesine ortak olmayı seviyorum

Türkiye’de ve dünyada izlenme rekorları kıran atv ekranlarında yayınlanan KURULUŞ OSMAN’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile bayrama özel bir röportaj yaptık. Özçivit: “Bayram sofralarında ailemle bir arada olmayı seviyorum. Çocukların neşesine ortak olmak, eskileri yad etmek güzel ve önemli bir geleneğimiz” diyor

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyarlarca kişinin izlediği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 'Osman Bey' karakterini canlandıran başrolü Burak Özçivit ile Kurban Bayramı öncesinde Bozdağ Film Platolarında bir araya geldik. Güney Asya, Orta Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika başta olmak üzere dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit ile hem eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem'i hem de Kuruluş Osman'ı konuştuk.

Bayramda sizin için en önemli gelenek nedir?

Aileyle bayram sofrasında bir araya gelip bayramlaşmak, eski bayramları yâd etmek, çocukların bayram neşesine ortak olmak bence en önemli gelenektir. Bu geleneği seviyorum.

Bayramda ailenizle bir araya gelmek size neler hissettiriyor? Bu özel günleri nasıl kutluyorsunuz?

İş harici günlerimi zaten ailemle birlikte geçirdiğim için onlarla zaman geçirmek ayrı bir mutluluk katıyor. Özellikle de bayramda bir arada olmak ise hem beni eski bayramlara bir nostalji olarak götürüyor hem de çocuklarımıza bunları anlatıp o anları yaşatmak çok keyifli bir anı oluyor.









SADECE BİR PROJE DEĞİL



Kuruluş Osman her hafta reytinglerin zirvesinde... Yalnızca ülkemizdeki başarısı değil Dünya'da da yüzlerce ülkede, milyarlarca insana ulaşan bir proje. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Kuruluş Osman, 5 yıldır Türkiye'de reyting rekorları kırıp en çok izlenen dizi olurken dünyada da 110 ülke tarafından izleniyor. Projeler gelir önünüze, kabul eder ve başlarsınız. Başarı da gelir sonunda. Ama Kuruluş Osman sadece bir proje olarak değil bir inanmışlık olarak gelirse önünüze, başarının yanında inanan bir ekipte gelirse bu büyük başarıda elbette ki kaçınılmaz olur. Kuruluş Osman'ın çekildiği bu Bozdağ Film Platoları ilk sezon başlangıcımızdan itibaren en az 10 kat büyüdü. Yapımcımız Mehmet Bey sadece Kuruluş Osman'a değil platoya da sürekli artı değer kattı. Bu projeyi değerlendirirken güçlü kadro, güçlü senaryo ve tüm süreçleri yürüten sağlam bir teknik ekip var. Projede emeği geçen yapımcımız Mehmet Bozdağ olmak üzere yönetmenlerimize, senaryo ekibimize, teknik ekibimize teşekkür ederim.









Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandırıyorsunuz. Yıllardır bu karakteri oynamanın size kattığı farkındalıklar nelerdir?

Osman Bey, Türk tarihi içindeki en önemli isimlerden birisi. Kurduğu devlet dünyaya hükmetmiş Osman Bey'in ismiyle. Böylesi tarihi ve kudretli bir karakteri canlandırmak benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu. İnanç dedim ya bu karakteri canlandırırken bu samimiyeti sağlayacaksınız. Bu samimiyet sizi inanç ve başarıya götürüyor. Kılıç kullanıp, ok atıp, ata binip Osman Bey olmuyorsunuz. Osman Bey gibi düşünüp, inanıp, samimi olduğunuzda her şey değişiyor. Senaryoyu her okuduğumda Osman Bey gibi hissediyorum adeta.









En son gittiğiniz Bangladeş'te hayranlarınız büyük bir izdiham yaşattı. Yabancı ülkelerde hayranlarınızın gösterdiği bu sevgi gösterileri hakkında neler hissediyorsunuz?

Aslında sadece Bangladeş özelinde değil de her yurt dışı seyahatimde çok büyük bir ilgi var. Tabii böylesi bir karakteri canlandırıp böyle bir ilgiye mazhar olmakta ayrı bir mutluluk benim için...

Hayranlarınız ile bir araya geldiğinizde aranızda nasıl sohbetler gelişiyor? Bu sohbetlerde Türkiye hakkında neleri merak ediyorlar?

Seyircilerimiz veya sizin tabirinizle hayranlar hemen etrafıma gelip sorular sorup, beraber fotoğraf çektirmek istiyorlar. Sorularına cevap veriyorum ve beraber mutlu fotoğraf kareleri veriyoruz. Diziden sahne çok soruyorlar. Spoiler vermemek kaydıyla sorularını cevaplıyorum. Aslında Osman Bey'i en iyi onlar tanıyor.









SÜRPRİZ YAPMAYA BAYILIRIM



Eşinizle birbirinize romantik paylaşımlar yaptığınızı görüyoruz. Romantik biri misin, sürpriz yapmayı sever misin?

- Sürpriz yapmaya bayılırım. Her an her şeyi yapabilirim yani. O zaman bambaşka oluyor, hayat da güzel oluyor. Orada da içimden geldiği gibi hareket ediyorum. Fahriye de öyle. Onunla ilgili daha ne söyleyebilirim ki?









EVDE EŞİME YARDIM EDERİM



Türkiye'nin en ünlü çiftlerindensiniz. Bu kadar göz önünde olmak ilişkinizi zorluyor mu?

İkimiz de birbirimizi ve yaptığımız işi biliyoruz. O yüzden hiç zorlayan bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz. Evet, ünlü çiftiz ama evin içinde biz bir aileyiz. Aile olmak bunu gerektiriyor. Tabii işimiz, kimliğimiz o başka bir şey. Ama zaten bunu bilerek başladık. O yüzden hiç sorun yok. Birbirimizi iyi dengeliyoruz.

Evde eşinize yardımcı mısınız?

Yardım ederim. Aile olmak böyle bir şey. Her anlamda birbirimize yardım ediyoruz.









FAHRİYE'NİN NOTLARI BENİM İÇİN ÖNEMLİ



Eşiniz Fahriye Evcen de ünlü bir oyuncu. Karakter ile ilgili bir meslektaşınız olarak öneri ve eleştirilerde bulunuyor mu?

Fahriye ile birbirimizin projelerini izliyor ve destekliyoruz. Önemli notlarımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Fahriye'nin notları benim için önemlidir.

Adettendir sormadan olmaz. Anne ve baba oyuncu... Çocuklarınızın da oyuncu olmasını ister misiniz?

Yoksa hayalinizde görmek istediğiniz başka meslek grupları var mı? Özellikle bizim onlar için vereceğimiz kararlardan ziyade asıl olarak onların ne isteyeceği çok önemli. Ebeveyn olarak bizler, çocuklarımızın kararlarına saygılı ve o kararları destekleyici nitelikte olacağız.