Aydemir Akbaş’ın son sözleri: ‘20 kilo verdim, eşim beni böyle görmesin’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, önceki gün 88 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğdu. Son olarak 'Kolpaçino 4/4'lük' filminde efsane karakter 'Sabri Abi'yi canlandıran Aydemir Akbaş ile en son İbrahim Tatlıses'in kalp kapağı operasyonu geçirdiği günlerde konuştum... Akşam saatleriydi... Yapımcı Polat Yağcı'yı görüntülü aradım ve Aydemir Abi de yanındaydı. Hem filmden hem Galatasaray'dan hem hayattan hem de hastalığından söz ettik.









Aydemir Abi, her zamanki naifliği ve duygusallığı ile karşımdaydı. Polat Yağcı'nın sinema sektörü için şans olduğunu, abi-kardeş gibi olduklarını söyledi. Telefonu kapatmadan Aydemir Abi'ye iki kez boşanıp, üç kez evlendiği eşi Beyhan Benek'i de sordum...

Uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu Beyhan Hanım. Aydemir Abi'nin gözleri doldu...









Yaşadığı hastalıktan dolayı 20 kilodan fazla verdiği için eşine kendisini göstermek istemediğini, o yüzden aylardır birbirlerini görmediklerini anlattı... Bunları anlatırken gözlerinden yaşlar aktı... Hisleri beni de derinden etkilemişti, bu konuşmanın rahmetliyle yaptığım bu son konuşma olduğunu bilmeden...









'SAĞ KOLUMU KAYBETMİŞ GİBİYİM'

AKBAŞ dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan Şafak Sezer, "Son nefesine kadar sinemadaydı" derken Polat Yağcı, "En son 'Kolpaçino'da beraber çalışmıştık. Çok iyi insandı. Bize hep abilik yaptı" diye konuştu. 45 senelik dostu İbrahim Tatlıses ise duygularını şöyle anlattı: "Sağ kolumu kaybetmiş gibiyim. Beni görmek istediğini hissettim. Yoğun bakıma girdim, bembeyazdı. Ben çıktıktan yarım saat sonra vefat etmiş."