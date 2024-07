ÖMER KARAHAN

Yıllardır yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bodrum hakkında yaz başından beri pahalılık haberleri yapılıyor. Ayrıca Yunan adalarıyla da kıyasıya karşılaştırılıyor. Özellikle vatandaşların sosyal medyada yaptığı yüksek hesap paylaşımları, Bodrum'u gündemden düşürmüyor. Son olarak bazı internet sitelerinde Bodrum'da 238 otelin konkordato ilan ettiği yazıldı.







Bunun üzerine Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum'da hiçbir otelin konkordato listesinde yer almadığını, spekülatif yayınlarla Bodrum ve turizm sektörü için olumsuz bir algı zemini oluşturulmak istenildiğini açıkladı.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum, plajları, tarihi dokusu, yeme-içme ve eğlencesi ile oldukça ünlü… Bodrum'un şöhreti yalnız ülkemiz içinde değil, aynı zamanda dünyada sayılı destinasyonlar arasında yer alıyor. Ünlü yıldızların, dünyanın en zengin işadamlarının uğrak yeri haline geldi. Hal böyle olunca yine gözler Bodrum'un üzerine çevrildi. Aslında Bodrum, aşırı lüks, pahalı mekan ve otellerin yanı sıra birçok alternatifi de içinde barındıran bir yer.







Evet, son yıllarda bölgede artan fiyatlar, tatilcilerin şikayet konusu oldu. Birçok restoran, kafe ve plaj da fiyatlarını neredeyse ikiye katladı. Bunun üzerine Bodrum üzerine yapışan bu yüksek fiyat algısını yıkmak için harekete geçti, fiyatlar aşağıya çekilmeye başlandı.

Binlerce liralık giriş ücretleri ile haberlere konu olan plajlar, fiyatlarını düşürdü. Bin liralara varan lahmacun fiyatı, 400 liraya geriledi. Restoranlar da yeme-içme fiyatlarında değişikliğe gitti. Bu yeni gelişme üzerine Bodrum Yalıkavak'taki Balıkçı Kahraman ile konuştum ve o da konuyla ilgili güzel bir yorum yaptı: "Bodrum'un tamamı için pahalılıktan söz etmek doğru değil.







Yıllardır jet sosyetenin, iş, sanat ve spor camiasının geldiği Türkbükü, Yalıkavak her zaman belli bir seviyenin üstündeydi. Ama o zaman olduğu gibi bugün de Bodrum merkez, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis gibi yerler düşük ve orta seviyede bulunuyordu. Bugün menülerde yüzde 40'lara varan indirimler görüyoruz. Bodrum için bu karalamaları yaparak turizmi mahvetmeyelim" dedi.

Sonuç olarak, St. Tropez, Mykonos, Ibiza gibi sayılı destinasyonlar içinde yer alan Bodrum'daki fahiş fiyatların geri çekilmesi, hem tatilciler hem de bölge ekonomisi açısından olumlu bir gelişme…



MORALİ BOZUK!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den boşanmaya karar veren Wanda Nara'nın keyfi kaçtı! Yeni çıkardığı 'Ibiza' şarkısını, 1 hafta önce dijital platformlarda yayınlayan Wanda Nara'ya, Galatasaray taraftarları olumsuz yorumlar yaptı ve şarkıyı beğenmediklerini belirten zayıf notlar verdi.







'Ibiza' listelerde aşağıya çakıldı. Bu durum karşısında şoke olan ve yakın çevresine çok üzgün olduğunu söyleyen Nara'yı, geçtiğimiz günlerde taraftarlar boşanmaması için mesaj yağmuruna tutmuştu.



SAHALARIN DA TATİLİN DE YILDIZI

EURO 2024'te milli formayla dikkat çeken, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden Arda Güler, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

Arda, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Bodrum Titanic'e gitti. Plaj voleybolu ve teniste de iddialı olan ünlü yıldız, yine herkesin gözdesiydi.







Yakın dostu Mert Aygün ile gün içinde sohbet eden Arda Güler, arkadaşlarıyla hasret giderdi. Arda'nın minik hayranları gördükleri her yerde etrafını sardı, onunla tanışmak ve fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.







Ünlü yıldız, hayranlarını kırmayarak hepsiyle ilgilendi, futbol hakkında sohbet etti. Arda Güler'in eğlence dolu tatilini gören takım arkadaşları da "Arda abi, harikasın. Bol bol dinlen, tatil yapmak en çok senin hakkın" dedi.







Tüm sezon boyunca top koşturan, ülkemizi başarıyla temsil eden Arda, bu tatili sonuna kadar hak etti. Mütevazı yıldızın, plaj futbolu ve voleyboldaki hünerleri de görmeye değerdi.



TARAFTAR DESTEĞİ

Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk resmi sınavına çıktı. Romanya 1. lig ekibi Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörü olan Mehmet Topal çıktığı ilk maçta sahasında Buzau ile golsüz berabere kaldı.







Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Ploieşti, yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyunculardan faydalanamadı. Toplamda 9 as oyuncusundan yoksun kalan ve genç takımdan takviyelerle sahaya çıkan Mehmet Topal'a, taraftarlar büyük destek verdi.



DÜNYA ÇAPINDA BİR ÇALIŞMA

Türkiye'nin zengin kültürel mirasını dünya sahnesine taşımak amacıyla kurulan Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrası, 'Anatolian Rhapsody' adlı özel projesinin tanıtımını önceki gün gerçekleştirdi.







Anatolia Filarmoni Senfoni Orkestrası kurucusu Dr. Ayhan Özel, "Batı müziğinin çok sesli formu ile icra edilmiş müziklerin yanı sıra bestecilerimizin yapıtlarına da yer vererek, yerel ve evrensel müzik arasında bir köprü oluşturmayı hedefledik" dedi. Tarih ve duygu yüklü bu eserler, hem Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşacak, hem de dünyada büyük ses getirecek.







HELAL OLSUN

Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta 15 ülkeden en iyi 60 pilot piste çıktı. Yarışta baştan sona kadar üstün bir performans sergileyen drift pilotu Enver Haskasap, ünlü pilotları geride bırakarak şampiyon olmayı başardı.