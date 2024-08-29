ÖMER KARAHAN

Gençlik ve Spor Bakanlığı çok güzel bir projeye imza attı. Bakanlık tarafından düzenlenen Yıldızlar Okulu Projesi, sinema ve dizi sektörüne, milli ve manevi değerlere karşı hassasiyet bilinci oluşmuş genç oyuncular kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında oyuncu adaylarına kamera önü oyunculuk eğitimi verilecek ve kariyer planlamalarına rehberlik edilecek.







Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dizi ve filmlerin Türk kültürü üzerinde oluşturduğu erozyon tehdidine karşı, önlem amacıyla hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü medya ve iletişim uzmanı Can Çağatay Yetik üstleniyor. Projenin akademik danışmanlığını ise Kastamonu Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Dr. Emre Ertürk yürütüyor. Senarist Makbule Kosif'in de eğitmen kadrosunda yer aldığı projede, kamera önü oyunculuk eğitimini, yönetmen Ali Balcı veriyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan 20-29 yaşındaki oyuncu adaylarının, dizi ya da film projelerine yerleştirilmeleri ve kariyer planlamalarına rehberlik edilmesi amaçlanıyor. Kuramsal ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi içeren proje, 12 hafta sürecek. Proje eylülün ikinci haftasında sona eriyor.

Genç oyuncu adayları, bir yandan teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ederken sinema ve dizi sektörünün oyuncu ve yapımcıları ile de bir araya geliyor.







BİR YANI BAHAR BİR YANI KAOS!

Göcek Kordon Boyu, marinalar, iskeleler, restoranlar ve kafelerle dolu. Burası, masmavi denizin ve yemyeşil adaların muhteşem manzarasına sahip. Göcek'in bu şirin kıyı şeridi, ziyaret için vazgeçilmez. Göcek Kordonu, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığındaki MUÇEV tarafından düzenlendi. Bu düzenleme sonrası alan, keyifli bir yürüyüş yoluna dönüşerek yeşil ve mavilikler içinde huzur veriyor.







MUÇEV'in dışında kalan alan ise tam bir karmaşa içinde... Restoranların masalarından yürüyüşün zor olduğu tam bir kaos ortamına dönüşen kordon boyunun bu bölümü, Göcek'e hiç yakışmıyor.







BAMBAŞKA BİRİ

Hayatımıza kazandırdığı Yeni Anadolu tarzıyla adından söz ettiren bir isim Emre Fel... Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve daha birçok ustanın izlerini yaşatıyor müziğinde... 'Senden Güzeli Mi Var' ve 'Sana El Pençe Durmam' şarkılarıyla dijital platformlarda zirveye yükselen Emre Fel, 14 Eylül'de ilk kez Harbiye'de konser verecek.