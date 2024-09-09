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ÖMER KARAHAN
09 Eylül 2024, Pazartesi ÖMER KARAHAN

İşte acı gerçek: Boş tribünlere festival pozu

Çoğu Türk oyuncunun, dünyaca ünlü festivallere katıldığına dair haberler medyada yer alıyor. Ancak gizlice çekilen bir video, durumun hiç de bize anlatıldığı gibi olmadığını gösterdi... Hadise ve Kerem Bürsin’in katıldıkları Venedik Film Festivali’nden servis ettikleri fotoğrafların prodüksiyon olduğu ortaya çıktı

OYUNU BOZAN VİDEO
Venedik Film Festivali bu yıl Brad Pitt'ten George Clooney'e, Angelina Jolie'den Lady Gaga'ya, Cate Blanchett'ten Daniel Craig'e kadar onlarca yıldızı ağırladı. Bu isimlerin hepsi halkın ve medyanın büyük ilgisiyle karşılandı.




Türk medyasında ise Hadise ve Kerem Bürsin'in festival konukları arasında yer aldıkları haberleri çıktı. Ancak ikilinin kırmızı halıda yürüdükleri sırada çekilen bir video gerçekleri göz önüne serdi.




ABARTIDAN İBARET
Çekilen gizli videoda Hadise ve Kerem Bürsin kırmızı halıda yürüdüğü sırada etrafta hiç kimse yok. Festivali takip eden gazeteci ve televizyoncuların tribünleri bomboş. Üstelik ikili hiç kimsenin olmadığı sırada kırmızı halıda yürüyor.


BU DA TÜRK MEDYASINA SERVİS EDİLEN FOTOĞRAF



Hadise ve Bürsin kendileri tarafından kiralanan bir fotoğrafçı ve kameramana poz veriyor. Yani 'Hadise ve Kerem Bürsin'e yoğun ilgi' diye servis edilen haberler birer abartıdan ibaret!

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