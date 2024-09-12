ÖMER KARAHAN

Ailesiyle problem yaşayan Özcan Deniz'in kardeşleri ile olan kavgası günlerdir magazin dünyasının en çok konuşulanları arasında yerini koruyor. Eşi Samar Dadgar'ın safında yer alıp kardeşlerine kılıç çeken Özcan Deniz, ailesini sildiğini açıklamıştı.







Bir tarafta böylesine bir aile dramı yaşanırken öte yandan ilginç bir gelişme yaşandı. Şöyle ki; iki yıl önce Özcan Deniz; Zekeriyaköy'de kendisi, annesi ve kardeşlerinin bir arada yaşaması için site satın almıştı. Her bir villaya 30 milyon lira ödeyip villalarının tadilatını yürütüyordu.







Aile böylesine bir parçalanma yaşayınca bölgedeki emlakçılar harekete geçti. Özcan Deniz'i arayıp ulaşmak isteyen emlakçılar villaların satışını yapabilmek için yarış içerisine girdi.







Özcan Deniz'in 2022 yılında 120 milyon liraya satın aldığı dört villalık sitesinde; 3 katlı villalar, geniş bahçe ve havuz bulunuyor. Emlakçılar evleri kiraya vermek ya da satmak istiyor.



10 ÜLKEDEN 350 GÖNÜLLÜ MUŞ'TA BULUŞTU

Muş'ta Genç Birikim Derneği'nce düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden ve il dışından gelen gönüllüler, meme kanserine dikkat çekmek için istasyon caddesi üzerinde yürüyüş düzenledi. Pembe bayrak sallayan gönüllüler, şarkılar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.







Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, "Farkındalık oluşturmak için Millet Bahçesi önüne kadar yürüyüş yaptık. Muş halkımızdan çok yoğun bir katılım oldu. İnşallah bir sonraki yıl daha hareketli ve güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz 7'den 70'e herkes burada. Allah kimsenin başına vermesin ama erken teşhis tanısı önemli ve vatandaşınıza da duyurmaya çalışıyoruz" dedi. Dernek Başkanı Salih Yüce ise düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri'ne 10 ülkeden yaklaşık 350 kişinin katıldığını belirtti. Umarım bir daha sefere ben de orada olacağım.



ŞARKI YARIŞI

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin her golünden sonra kendisiyle özdeşleşen gol müziği 'Aşkın Olayım'dan sonra şimdi de Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi dünyaca ünlü Victor Osimhen için yarış başladı. Birçok sanatçı, olan şarkılarının yanı sıra yeni şarkı planlamalarına başlamış.







Galatasaray taraftar topluluklarında sanatçıların asistanları veya arkadaşları üzerinden forumlara şarkılarını gönderip tribün için hazırlık yapıyor. Ancak Simge'nin 'Aşkın Olayım'ı o kadar güzeldi ki, Osimhen'de de ısmarlama olmadan o ruhla hareket edilmesi gerektiği kanısındayım. Sanatçılar, böyle algıları bırakıp işi doğal akışına bırakmalı.



KONSERE BEKLİYORUZ

Sosyal medya hesabında şarkı söyleyip sanatçı videosu ile klip içeriği haline getiren Çizik Kask, son olarak Manga'nın 'Dursun Zaman' şarkısına bir çalışma yaptı.







Videoyu sosyal medyada gören Manga'nın solisti Ferman Akgül ve grup üyeleri paylaşımı oldukça beğendi. Grup, Çizik Kask içeriğini üreten genç ile iletişime geçip 20 Eylül'deki İstanbul Ataköy'deki konserine davet etti.