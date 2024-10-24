ÖMER KARAHAN

SGK'ya milyarlarca lira borçları olan, vatandaşa hizmet götürme noktasında hemen her gün eksikler yaşayarak gündeme gelen, çalışan işçilerine maaşlarını ödemekte güçlük çekip onlara iş bıraktıran CHP'li belediyeler, konu eğlence olunca rakip tanımıyor. En son CHP'li Konak Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Şevval Sam'a 5 milyon liralık konser ücreti ödemesi gündeme bomba gibi düşmüş ve ortalık ayağa kalkmıştı.









Daha bu olay tazeliğini korurken bu sefer CHP'li İBB el yükseltti ve Hadise için kesenin ağzını açtı. İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahneye çıkacak olan Hadise'ye 6 milyon lira ücret verildi. Belediyecilik anlamında hizmet konusunda birbirleriyle yarışmaları gerekirken sınıfta kalan CHP'li belediyelerin konu eğlence olunca birbirleri ile yarışıyor olması gerçekten gözlerimi yaşarttı.



GAZZE ASLA YENİLMEYECEK

Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, Martin Fierro Film Ödülleri gecesinde tarihi bir konuşma yaptı. Gecede ödül alan Briski "Gazze, Gazze, Gazze! Gazze asla yenilmeyecek.









Beni az ya da çok alkışlamanız önemli değil fakat bunu kanımda hissediyorum. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze!" dedi. Kitabın ortasından konuşmak bu olsa gerek...





ALBÜMDE ÖĞRETMENLER YER ALIYOR

Öğretmenler için düzenlenen konserde son anda rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmayan Melike Şahin büyük tepki çekmişti. Ardından yapımcı Murat Yıldırım Atatürk'e saygı duruşu olarak adlandırılan Vasiyet isimli albüm projesinden Melike Şahin'i çıkartıp tepkisini ortaya koymuştu. Şimdi 2 yıla yakın bir zaman sonunda tamamlanan 'Vasiyet' albümü 25 Ekim günü çıkıyor.









Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ve Murat Yıldırım tarafından oluşturulan Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan 'Vasiyet'te 9 ünlü sanatçı seslendirdiği 9 eser yer alıyor. Ancak albümün içinde öyle bir mesaj yatıyor ki gerçekten muazzam... Öğretmenlere yaptığı saygısızlıktan ötürü projeden çıkarılan Melike Şahin'e inat albümde iki tane öğretmen yer alıyor. Albümde öğretmen Aylin Yeliz, Tuğkan ile birlikte 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı türküyü söylemiş. Seçil Heper de 'A Benim Mor Çiçeğim' adlı eseri Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Hakkı Balamir ile düet yapmış. Böylesine bir kapak uzun süredir görmemiştim.



İLK PROJE ANTEP'E

Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Gaziantep'te etkinlik düzenleyecek olan İyi ki Vakfı kurucusu









Füsun Kuran, çocuklara dijital kitaplarla daha geniş bir okuma olanağı sunulacağını, aynı zamanda eğitimciler dijital araçları nasıl daha etkin kullanabilecekleri konusunda bilgilendirileceğini anlattı. Kuran'ın davetine Jaklin Güner, Begüm Özer, Gülay Kamaz, Aslı Cüreklibatur gibi isimler katıldı.



ROCK ÖLMEZ

Rock grubu TFRP (The Family Rock Project), "Yüzleşme" adlı yeni parçalarıyla dinleyicilerle buluştu. 2016 yılında Hatay'da kurulan grup, tarzından ödün vermeden müzik yolculuğuna devam ediyor.









Grup, rock müziğin güçlü bir şekilde yaşamaya devam ettiğini kanıtlamaya kararlı olduklarını söylüyor.