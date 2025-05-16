ÖMER KARAHAN

Dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra sosyete ve iş dünyasının gözdesi Göcek'te sezon açıldı. Denizin üstünde tekneler boy göstermeye, otellerde doluluklar tavan yapmaya, mekanlarda rezervasyonlar dolmaya başladı. Konu Göcek olunca akla hemen eşsiz koylar ve tekneler geliyor. Çünkü denizde tekne keyfi bambaşka bir his. Dalgaların üzerinde ilerlemek, sakin koylarda uzun molalar verip yüzmek, güneşlenmek gibisi yok. Bu bağlamda Türk ticari yatçılığının en prestijli etkinliklerinden biri olan 6. TYBA Yat Charter Show, geçen hafta sonu Göcek'te gerçekleşti. 25 farklı ülkeden çok sayıda yat brokerı ve denizcilik profesyonelinin katıldığı organizasyona ben de davetliydim.

TÜRKİYE'NİN TURİZM GÜCÜ

TYBA Başkanı Serhan Cengiz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yat şova boyları 20 ile 82 metre arasında değişen lüks teknelerin katıldığını belirtti. Etkinlik boyunca dünyanın en lüks ve dikkat çeken yatları sergilendi. Bunlar arasında; 82 metre uzunluğu ile dünyanın önde gelen süper yatları arasında yer alan Oceanco yapımı Alfa Nero, Türkiye'de inşa edilen en büyük saç guletlerden biri olan Yazz ve 54 metrelik Baglietto marka Burkut teknesi öne çıktı. TYBA Başkan Yardımcısı ve Komite Başkanı Noyan Mutlugil'in liderliğinde gerçekleşen etkinlik, sadece yatların tanıtımıyla sınırlı kalmadı. Buluşmada aynı zamanda sektör temsilcileri arasında kültürel etkileşim, hukuki mevzuatlar, ülkemizdeki yat inşasının kısa tarihçesi ve mavi yolculuk rotaları üzerine bilgi paylaşımı da yapıldı.

Başkan Noyan Mutlugil'in enerjisi muazzamdı... Özellikle yurtdışında gösterdiği tanıtım çabaları sayesinde, Türkiye'ye misafir gönderen yabancı brokerların katılımında önemli rol oynuyor. Her geçen yıl artan uluslararası katılım, Türkiye'nin deniz turizmi potansiyelinin global ölçekteki etkisini de ortaya koyuyor. Göcek'in eşsiz doğası ve altyapısı ise bu tür etkinliklerin uluslararası alanda daha büyük ses getirmesi için ideal bir zemin sunuyor.

Dünyanın birçok bölgesinden basın mensubu ve tanınmış influencar da oradaydı. Ülkemiz ekonomisi ve tanıtımı için yapılan bu organizasyon her yıl daha da gelişerek devam etmeli. Oradaki izlenimlerimde TYBA'nın yaptığı bu organizasyonu yapabilmek için yanıp tutuşan başka kişilerin de olduğunu duydum. Şunu söylemeliyim ki, işin ehli olmayanların altından kolay kolay kalmayacağı bir iş bu...

MÜZİK YASAĞI VAR

Göcek'e gitmişken yapmadan dönülmeyecek şeyleri de unutmadım. Mesela Göcek'e gelen birçok ünlü ismin ve iş adamının tavla oynamak için mola verdiği Ahmet Bahadır'a uğradım. Kendisiyle iddialı bir tavla maçı yaptım. Mert Çuvalcı ile açılan sezon hakkında konuştum. Latife'de vakit geçirdim. Ayrıca etkinlikte müzik ile ilgili yapılan seminer de dikkat çekiciydi. Avukat Burcu Mutlugil; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknelerdeki müzik yayın kullanım izni konusuna değindi. Mutlugil, "Müzik yayın kullanım izni, akustik rapor ve yat işletme belgesi gibi bürokratik belgelerle alınması gereken idari bir izindir.

Ancak bu izin belgesine sahip olmak, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında, 20.00 - 08.00 saatleri arasında belirli bölgelerdeki müzik yayın yasağını ortadan kaldırmıyor. Bu yasak, deniz ekosistemini ve özellikle deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla uygulanıyor ve harita üzerindeki yasaklı alanların kaptanlar ve tekne sahipleri tarafından dikkatle incelenmesi gerekiyor" diyerek müzik yayın yasağının çerçevesine dikkat çekti. Ayrıca Mutlugil, "Turizmi geliştirirken denizlerimizi korumanın ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyor, teoriyle pratiği birleştiren bu anlamlı programa öncülük eden Noyan Mutlugil'e ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin, genellikle mayıs ve haziran aylarında başlayıp eylüle kadar devam ettiği biliniyor. Ülkemiz deniz turizmi için yapılan bu etkinlikte emeği geçenleri kutlar, şimdiden tüm paydaşlar için bereketli bir sezon dilerim.



BİTLİS'E CANLILIK KATTI

Bitlis, bu yıl ilk kez düzenlenen Beş Minare Uluslararası Film Festivali ile tarihi ve kültürel dokusunu sinemanın evrensel diliyle buluşturdu. Sanat, kültür ve sinemanın kalbinin attığı festivalde unutulmaz anlar yaşandı.

Festivalin direktörlüğünü üstlenen oyuncu Wilma Elles, yaptığı kapanış konuşmasında "Bitlis bu üç gün boyunca sadece bir şehir değil, adeta bir sinema sahnesi oldu" dedi. Söyleşiler, belgesel ve tiyatro etkinlikleri, kültürel geziler ve geleneksel Büryan ikramlarıyla festival, Bitlis'e canlılık kattı.



YENGE'DEN TÜYOLAR

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred'in eşi Monique Salum güzelliği ile ilgili püf noktaları paylaştı. Salum, yaza güzel ve enerjik bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Burak Tuncer ile birlikte poz verip bazı tüyolar paylaşan Salum'un paylaşımı, 'Yenge' etiketi ile yüksek izlenme elde edip bol bol paylaşıldı.