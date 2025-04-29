ÖMER KARAHAN

Son zamanlarda spora dair ilginç bir olay yaşandı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılış töreninden önce onuruna verilen yemekte horon performansını izleyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği yemeğin onur konuğu UEFA Başkanı Ceferin'di. O geceye horon performansı damga vurdu. Performansı izledikten sonra, horon hakkında bilgi sahibi olması isteyen Caferin, halk dansları grubu Abay Project'in kurucusu Fatih Abay ile konuştu.

Fatih Abay'ın sahne üzerindeki kemençe şovuna da hayran kalan Ceferin, "Ben hayatımda böyle bir şov izlemedim. Ritminiz ve coşkunuz beni büyüledi" dedi. Fatih Abay ve ekibi o kadar hızlı ve güçlü bir performans ortaya koymuş ki, böyle bir gösteriyi ilk kez izleyen Ceferin resmen büyülenmiş. Aleksander Ceferin, Fatih Abay ve ekibinin iletişim numaralarını almış onlara kartvizitini vermiş ve İsviçre'ye davet etmiş. Bu arada o gece horon ekibinin arasına AK Parti İstanbul İl Spor Komisyon Üyesi ve TFF gözlemcisi Murat Çebi de katılarak performans sergilemiş.

Gecenin ardından Fatih Abay ile konuştum. Abay, "Horon, köklerimizden gelen bir yaşam tarzının yansımasıdır. Karadeniz'in dalgalarını, doğasının enerjisini, bu yörenin halkının misafirperverliğini ve dostluğunu yansıtan bir kültürel miras… Bu dans, birlikte olmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın sembolüdür" diyerek horonun kültürümüzdeki yerini ve önemini aktardı.



BRAVO KEKİLLİ'YE

"Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim" sözleriyle 'Gazze için ses ol' konserinde yer alan, paylaşımlarıyla sadece Filistin'de değil Suriye'de ve Doğu Türkistan'da da yaşananlara dikkat çeken Murat Kekilli, bu sene çıkacak eserlerinin gelirlerini Gazze ve Doğu Türkistan'a bağışladı.

Kekilli, "Bu sene çıkacak olan şarkılarımızın bütün dijital gelirlerini Gazze ve Doğu Türkistan'daki mağdurlara gönderme kararı aldık" dedi. Kekilli'nin bu cesur adımı, sanatçıların toplumsal meseleler karşısında sorumluluk alması gerektiğini gösteren bir olay! Sanat, gücünü yalnızca estetik değerden değil, aynı zamanda adalet, eşitlik ve insan hakları mücadelesinden de alır. Murat Kekilli'yi bu duyarlılığından dolayı kutlarım.



DAVETİ GERİ ÇEVİRMEYİZ

Türkiye'nin yetiştirdiği usta bağlama sanatçılarından Ahmet Koç, Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken ilginç bir olay yaşadı. Sokakta bağlama çalan yaşlı bir adam ve yanında oturan karısı, Ahmet Koç'u görünce bir istekte bulundu.

Koç, "Davet edilince kimseyi kırmayız" diyerek yaşlı çifti geri çevirmeyip bağlamayı eline alıp 'Mihriban'ı çalmaya başladı. Sokakta müzik yaparak geçimini sağlamaya çalışan çiftin yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.



TURNEYE DEVAM

Türkülerin bir taraftan ruhu korunarak diğer taraftan da güncellenerek geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşınmasına öncülük eden Musa Eroğlu'nun 2025 Türkiye Turnesi devam ediyor.

Ankara, Eskişehir, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Denizli, İzmir'de düzenlenen konser serileri devam ediyor. Eroğlu'nun menajeri Hayrettin Özayvaz ve Selver organizatörlüğünde gerçekleşen turnede Musa Eroğlu'na, Ahmet Özgül şefliğindeki orkestra eşlik ediyor.