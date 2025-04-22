ÖMER KARAHAN

Bir dönem sosyete dünyası sadece onları konuşuyordu. Her yaptıkları, her aldıkları olaydı… Günlerce gazete manşetlerinde yer alıyorlardı. Bahsettiğim isim Müge-Ercan Canmutlu çifti…

'Türkiye'nin en bonkör kocası' ile 'Türkiye'nin en şanslı kadını' diye lanse ediliyordu örnek çift… 12 yıllık evlilikleri 2015 yılının nisan ayında bitmişti. Ve o günden sonra sosyetedeki şatafatlı hediyeler ve jestler bir nevi tarih oldu. Öyle gösterişli bir hayat yaşıyorlardı ki bir dönem birçok erkek, eşine aldığı pahalı hediyelerle dikkat çeken Ercan Canmutlu'ya adeta düşman olmuştu. Ercan Canmutlu, "Eşime çanta da alırım, okul da yaptırırım" diyerek yaptıklarını duyuruyordu.

Müge Canmutlu'ya o dönem kocası lüks arabalar, milyonluk timsah derili çantalar, şaşaalı tatiller hediye ediyor ve günlerce konuşuluyorlardı. Doğum günlerinde alınan mücevherler sosyetik kadınların en büyük dedikodu konusuydu.

Ancak bu film gibi hayatın sonu maalesef çok kötü bitti. Evlilik bittikten sonra iki eski eş hayatlarında yeni ilişkiler yaşadı ancak aradıkları mutluluğu bir türlü bulamadı.

Mutluluğu bulamamak ayrı bir yara iken asıl darbede ekonomik hayatlarında yaşandı. O gösterişli herkesin konuştuğu rüya yaşamdan geriye hiçbir şey kalmadı. Kandilli'de lüks bir villada hayatını idame eden Müge Dümer'in, bugün Beykoz'da oturduğu dairenin kirasını ve aidatları ödeyemediği ortaya çıktı.

1.5 yıldır evinin kirasını ödeyemeyen Dümer'in ev sahibi icra memurları ile kapıya dayanıp kirasının peşine düşüp evden çıkarmak için uğraşıyor. Nereden nereye… Timsah, piton, vatoz balığı derilerinden yapılmış çantalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Müge Dümer'in birçok kişiden de borç paralar alıp geri ödemediği konuşuluyor. Aynı zamanda Ercan Canmutlu'nun da büyük bir dar boğazda olduğu, onun da tıpkı eski eşi gibi arkadaşlarından aldığı borçları ödeyemediği iddia ediliyor. Pahalı alışverişleri köşe yazılarına konu olan, Türkiye'deki gelir dağılımı ve servet düşmanlığı gibi başlıklarla günlerce tartışmaların odağında olan çift, bugün neredeyse bitik halde... Gerçekten Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın.



TÜRKİYE'NİN EN İYİ GAZETESİ 40 YAŞINDA

22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, bugün 40'ıncı yaşını kutluyor.

Ana akım medyanın amiral gemisi olan SABAH, yıllardır sürdürdüğü tarafsız, ilkeli, korkusuz yayın anlayışı ile farkını ve vizyonunu dün olduğu gibi bugün de ortaya net koyarak yarını dizayn ediyor. Böyle büyük bir ailenin içerisinde olmaktan ötürü mutluluğumu dile getirerek, daha nice yıllara diyorum.



TURİZME 6.5 MİLYARLIK KATKISI OLDU

Geçen yıl 5.7 milyonu aşkın turisti ağırlayarak 6.65 milyar dolarlık turizm geliriyle Türkiye ekonomisine katkı sunan Manavgat'ta önümüzdeki günlerde bir gastronomi festivali düzenleniyor. 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali bu yıl sezon öncesinde dünyanın dört bir yanından turisti Manavgat'a çekecek.

Özellikle Rusya, Almanya ve İngiltere ağırlıklı turist ağırlayan Manavgat'ı gastronomi turizminde dünya sahnesine taşıyacak festivalde, Side'deki tüm restoranların ve turizm işletmelerin menüleri Girit lezzetleriyle taçlanacak.



TÜRK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ UNSURU: ÇAY

En fazla çay tüketen ülkeler arasında bulunan Türkiye, Karadeniz bölgesindeki çay tarlaları ile çay üretimi konusunda da dünyada oldukça önemli bir yere sahip. Türk milleti olarak misafirlere sunulacak ikramlar arasında öne çıkan Türk çayı, Türk kültüründeki en önemli unsurlardan biri tartışmasız… Bilenler bilir çay benim içinde olmazsa olmazdır.

Geçen gün 2016 yılında başlatılan ve üçüncü aşaması tamamlanan 'Her Dem Toprak İçin' projesi dikkatimi çekti. Proje verilerine göre, kimyasal gübre kullanımı nedeniyle asitleşen çay topraklarının iyileştirilmesini hedefleyen projenin uygulama bahçelerinde toprak pH değeri ideal seviyelere ulaştı, verim ortalama yüzde 58 artmış. Projeyle toprağın sağlığına kavuşmasıyla birlikte çay tarımının sürdürülebilirliği yeniden tesis ediliyor.



GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünya onlarca trilyon dolarlık bir e-ticaret pazarına sahip… Hal böyle olunca hem ülkeler hem markalar dijitalde büyük yarış içerisinde yer alıyor. Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından birisi olan WorldEf İstanbul için geri sayım başladı.

15-17 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek olan etkinlik için Ömer Nart, Türk üreticilere ve perakende markalara global pazarlara açılma fırsatı sunduklarını belirtti.