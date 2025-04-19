ÖMER KARAHAN

Futbolcu forması imzalatmak taraftar için büyük bir ritüeldir her zaman... Ancak son günlerde bu işin de suyu çıktı. Mourinho ve Osimhen'den imzalı ürün alıp satan çocuk sonrasında Rafa Silva'dan forma almak isterken engellenmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Galatasaray'ın yıldız isimleri Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz bir kafede otururken yanlarına gelen bir taraftar forma imzalamalarını rica ediyor. İki futbolcu imzalarken de taraftar onların videosunu çekiyor. Taraftar "Neden video çekiyorsun" sorusuna ise 'Satarken işe yarıyor, inandırıcı oluyor' cevabını verdi. İş gerçekten saçma bir yere, tacize doğru gidiyor!



Kim bilir belki de sahte!

Sosyal medya ünlüsü Aleyna Dalveren, İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı şatafatlı bir düğün organizasyonu ile evlendi. Aşiret düğünlerini aratmayan takı merasimi ise herkesin dikkatini çekti. Ssoyal medyada bazıları altının kilosunu ve parasını hesaplamaya çalıştı. Daha önce aracının üstünde sahte para saçarak paylaşım yaptığı için gözaltına alınmıştı Aleyna Dalveren... Acaba fanus içindeki altın sette sırf gösteriş olsun konuşulsun diye sahte olabilir mi acaba?



Silikon Vadisi'nde bir Türk

Dünyada adından söz ettiren isimler arasında Türkleri görünce ayrı bir gurur duyuyor insan... Şimdi bunlardan birisinden bahsedeceğim. Son 10 yılda 90'dan fazla ülkede 200'ü aşkın markaya dijital strateji, büyüme ve dönüşüm konularında danışmanlık veren bir isim Murat Durak... Sadece dijital çağın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan; aynı zamanda geleceğin iş modellerini inşa eden Durak, yapay zekayı dijital pazarlamanın kalbine yerleştiriyor.



Deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor

Türkiye'nin en büyük mobil eğlence TIR'ı, 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıkıyor. İlk olarak 2022 yılında yola çıkan ve 'Eğlence Her Yerde' sloganıyla şimdiye kadar 300 bin çocuğa ulaşan eğlence TIR'ı, 2025 yılı rotasını belirledi. Geleneksel hale getirilen ve ulaştığı noktalarda binlerce çocuğa ücretsiz eğlence imkanı sağlayan mobil eğlence festivali, bu yıl deprem bölgesini odağına aldı. Hatay'dan yola çıkarak; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya dahil olmak üzere toplam 17 farklı noktada çocuklarla buluşacak olan proje için Seydi Taş ile konuştum. Taş, "Deprem bölgesinde çocukların hayatına bir nebze olsun neşe katmak, onları bir günlüğüne de olsa gülümsetmek bizim için büyük ve anlamlı bir sorumluluk. Bu festival, sadece bir etkinlik değil; çocuklar için umudu, mutluluğu ve iyileşmeyi hatırlatma alanı" dedi.



Kaçırmayın!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleştirilecek olan Ferdi Tayfur'u anma konserinde, tüm Ferdi Tayfur'u sevenler ve onun anısını yaşatmak isteyenler bir araya gelecek. 21 Nisan Pazartesi günü CSO Ada Ankara'da, AKEV Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleşecek olan konser, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Orkestrası'nın eşliğinde, unutulmaz Ferdi Tayfur şarkılarını Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı'nın sahne performanslarıyla seyircilerle buluşturacak. Ahmet Selçuk İlkan, "Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran, şarkıların, notaların, şiirlerin yeter diyeceğimiz anma gecesine tüm sevenleri bekliyoruz" dedi.



Sosyete kaburgayı sevdi

Yeme içme dünyasında da trend var bu sürekli değişiyor. Kebap, suşi derken son dönemde kaburga epey ilgi görüyor. Özellikle lezzet rotası peşinde koşan birçok sosyetik isim, sanayi bölgesinde keşfettikleri kaburgacıya akın etti. Ahmet Doruk ve Doruk Doruk kardeşler de gördükleri ilgi üzerine sanayi bölgesinde başlattıkları serüveni Kuruçeşme'ye taşıdı.